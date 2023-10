Gwardjani tal-Galaxy Vol. 3 Tbiegħ Qasira fuq ix-Xjenza iżda Jaqbad Qlub

Gwardjani tal-Galaxy Vol. 3 ġibdet l-udjenzi bl-avventura intergalattika tiegħu, iżda analiżi reċenti mill-astronawta tan-NASA Chris Hadfield turi li l-film jieħu xi libertajiet bi preċiżjoni xjentifika. Speċifikament, Hadfield jindika żball fix-xena fejn Star-Lord qiegħed f'wiċċ l-ilma fl-ispazju mingħajr spacesuit għal perjodu estiż ta' żmien.

Hadfield jispjega li fir-realtà, bniedem li jitħalla fl-ispazju mingħajr ebda protezzjoni ikollu biss żmien qasir biex jgħix. L-ossiġnu fid-demm jinżel fi żmien 15-il sekonda, u jikkawża mitluf minn sensih, u fi żmien 90 sekonda, il-ġisem jesperjenza ħsara permanenti li twassal għall-mewt. Filwaqt li l-film juri effetti viżwali drammatiċi bħal nefħa fil-wiċċ u ġlata fuq wiċċ Star-Lord, Hadfield jargumenta li dawn ma jseħħux sa punt daqshekk estrem.

Jinnota wkoll li x-xenarju jkun aktar plawsibbli għal karattru bħal Groot, peress li siġra senzjenti tista’ tkun kapaċi tgħix fl-ispazju mingħajr ma tbati l-istess konsegwenzi negattivi bħall-bniedem.

Ta’ min isemmi li Guardians of the Galaxy Vol. 3 mhuwiex l-ewwel film fis-sensiela li juri karattri fil-periklu fl-ispazju. Fl-ewwel film Guardians of the Galaxy, kemm Gamora kif ukoll Star-Lord kellhom inċident perikoluż fl-ispazju fejn laħamhom iffriżat. Filwaqt li l-produtturi tal-films jinkorporaw ċerti aspetti realistiċi bħat-nefħa tal-wiċċ ta’ Star-Lord biex itejbu l-impatt emozzjonali, Hadfield jirrikonoxxi li l-film jista’ ma jilħaqx realiżmu xjentifiku totali.

Minkejja l-ineżattezzi xjentifiċi, Guardians of the Galaxy Vol. 3 jibqa' konklużjoni sodisfaċenti għat-triloġija tal-Gwardjani, li ġibdet l-udjenzi bil-vjaġġ kożmiku u l-intensità emozzjonali tagħha.

