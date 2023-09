L-astronawta Frank Rubio se jirritorna lejn id-Dinja wara Missjoni Spazjali li kisret ir-rekords

L-astronawta tan-NASA Frank Rubio, li għandu r-rekord tal-Istati Uniti għall-itwal ħin kontinwu mqatta’ fl-ispazju, mistenni jerġa’ lura lejn id-Dinja fis-27 ta’ Settembru, u kkonkluda missjoni li damet aktar minn sena fl-Istazzjon Spazjali Internazzjonali (ISS). Rubio, flimkien ma’ żewġ kożmonawti Russi, Sergey Prokopyev u Dmitri Petelin, oriġinarjament kienu miġbura f’orbita baxxa tad-Dinja minħabba tnixxija ta’ likwidu li jkessaħ fid-dar ippjanata tagħhom, kapsula Soyuz ittrakkata fl-istazzjon spazjali, f’Diċembru 2022.

Biex jindirizzaw il-kwistjoni, kemm in-NASA kif ukoll l-aġenzija spazjali Russa Roscosmos estendew l-ispedizzjoni tal-ekwipaġġ b’sitt xhur addizzjonali. Huma ddeterminaw li l-kapsula leaky ma kinitx tajba biex iġġib l-ekwipaġġ id-dar, peress li kienet toħloq riskju ta 'sħana żejda waqt id-dħul mill-ġdid fl-atmosfera tad-Dinja. Bħala riżultat, l-ekwipaġġ se jerġa 'lura lejn id-Dinja f'kapsula Soyuz ta' sostituzzjoni li ntbagħtet vojta.

Matul il-missjoni spazjali estiża tiegħu, Rubio baqa' f'kuntatt regolari mal-familja tiegħu u qagħad fuq l-ekwipaġġ tiegħu għall-appoġġ. Saħaq fuq l-importanza li jinstab bilanċ bejn ix-xogħol u r-rilassament biex iżomm is-saħħa mentali tiegħu. Il-missjoni ta’ Rubio, li laħqet total ta’ 371 jum konsekuttiv fl-ispazju, kisret ir-rekord preċedenti Amerikan stabbilit mill-astronawta Mark Vande Hei fl-2021.

Minkejja l-gwerra li għaddejja bejn ir-Russja u l-Ukrajna u t-tensjonijiet ġeopolitiċi, in-NASA u Roscosmos komplew bl-isforzi kollaborattivi tagħhom fl-ISS. L-ekwipaġġ ħa l-aħbar tal-missjoni estiża tagħhom tajjeb, u l-maniġer tal-programm tal-istazzjon spazjali tan-NASA, Joel Montalbano, b'ċajta semma l-possibbiltà li jtiru bil-ġelat bħala premju.

Rubio, tabib mediku, esprima li ma kienx jaċċetta l-missjoni kieku kien jaf li se żżommu 'l bogħod mill-familja tiegħu għal aktar minn sena. Madankollu, huwa għamel l-aħjar mill-ħin tiegħu fl-ispazju billi għamel riċerka dwar il-kombustjoni, ipparteċipa fi studji dwar is-saħħa tal-bniedem, u kellu tendenza li spazja t-tadam bħala parti mill-esperiment tax-xjenza favorit tiegħu.

Biex wieħed jixhed it-tluq ta' Rubio mill-istazzjon spazjali, it-telespettaturi jistgħu jissintonjaw in-NASA TV fuq il-websajt tal-aġenzija fis-27 ta' Settembru. Il-vapur huwa skedat li jħalli l-baċir tal-istazzjon spazjali tiegħu fit-3:51 am ET, bil-kopertura tal-inżul jibda fis-6 am ET .

