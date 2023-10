Liġi Universali Ġdida tan-Natura: L-Evoluzzjoni Tapplika għas-Sistemi Kumplessi kollha

By

Tim taʼ xjentisti u filosfi introduċa kunċett innovattiv li huma jsejħu “liġi tan-natura nieqsa.” Huma jargumentaw li l-evoluzzjoni mhix limitata għall-ħajja bijoloġika iżda hija proċess fundamentali li japplika għas-sistemi kumplessi kollha fl-univers, minn korpi ċelesti għal strutturi atomiċi. It-tim jipproponi l-"Liġi taż-Żieda tal-Informazzjoni Funzjonali", li tiddikjara li kwalunkwe sistema, ħajja jew mhux ħajja, se tevolvi jekk konfigurazzjonijiet differenti jgħaddu minn għażla bbażata fuq il-funzjonalità.

Ir-riċerkaturi jidentifikaw tliet karatteristiċi ta 'definizzjoni ta' sistemi li qed jevolvu: multipliċità ta 'komponenti, diversità ta' arranġamenti, u għażla għall-funzjoni. Jissuġġerixxu li dawn il-karatteristiċi huma komuni għal sistemi kumplessi li qed jevolvu f'oqsma differenti.

Iċ-ċavetta għal din il-liġi universali tan-natura tinsab fil-kunċett ta '"għażla għall-funzjoni." Ir-riċerkaturi jespandu fuq it-teorija ta 'Darwin tal-għażla naturali, u jikkategorizzaw il-funzjoni fi tliet tipi distinti: stabbiltà, persistenza dinamika u novità. Il-funzjoni m'għadhiex limitata għal karatteristiċi ta 'sopravivenza, iżda tinkludi attributi li jikkontribwixxu għall-eżistenza, id-diversifikazzjoni u l-kumplessità kontinwi ta' sistema.

L-istudju juri din it-teorija b'eżempji kemm minn kuntesti bijoloġiċi kif ukoll mhux bijoloġiċi. Hija tenfasizza l-vjaġġ evoluzzjonarju tal-ħajja fid-Dinja, mill-emerġenza tal-fotosintesi għall-iżvilupp ta 'mgieba kumplessi. Madankollu, il-kunċett ta 'evoluzzjoni jestendi lil hinn mill-ħajja organika. Ir-renju minerali, pereżempju, juri l-mogħdija evoluttiva tiegħu stess, fejn konfigurazzjonijiet minerali sempliċi taw lok għal oħrajn dejjem aktar kumplessi maż-żmien.

Barra minn hekk, l-istilel infushom jirrappreżentaw meravilja evoluzzjonarja billi jiffurmaw elementi itqal, li jikkontribwixxu għad-diversità u l-kumplessità kimika tal-univers.

Ir-riċerka tenfasizza li l-evoluzzjoni Darwinjana hija każ speċjali fi ħdan dan il-fenomenu naturali usa'. Jissuġġerixxi li l-prinċipji li jmexxu d-diversità tal-ħajja fid-Dinja japplikaw ukoll għal sistemi inanimati.

Dan l-istudju, ippubblikat fil-Proceedings of the National Academy of Sciences, huwa sforz kollaborattiv li jinvolvi xjenzati minn diversi dixxiplini. Billi tirrikonoxxi t-tendenza universali tas-sistemi kumplessi li jiġġeneraw novità, stabbiltà u persistenza dinamika, din ir-riċerka tiddefinixxi mill-ġdid il-fehim tagħna tal-evoluzzjoni bħala karatteristika inerenti tal-univers tagħna li dejjem jevolvi.

Sorsi:

– Proċedimenti tal-Akkademja Nazzjonali tax-Xjenzi