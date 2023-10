L-Impatt tal-Vetturi Spazjali fuq l-Atmosfera ta' Fuq tad-Dinja Kixfet minn Xjentisti

By

Ix-xjentisti skoprew li d-debris minn rokits u vetturi spazjali li tħallew fl-atmosfera ta’ fuq tad-Dinja jista’ jkollhom impatt dejjiemi fuq il-klima. Studju reċenti ppubblikat fil-Proceedings of the National Academy of Sciences żvela ammonti sinifikanti ta 'aluminju u metalli eżotiċi fl-istratosfera tad-Dinja. It-tim ta’ riċerkaturi kien kapaċi jidentifika dawn il-metalli rari bħala li joriġinaw minn vetturi spazjali li jaħarqu waqt id-dħul mill-ġdid. Din is-sejba tqajjem tħassib dwar kif l-industrija spazjali li qed tikber qed taffettwa l-atmosfera ta’ fuq tad-Dinja.

L-istudju kien jinvolvi t-tħaddim ta’ ajruplan speċjali ta’ riċerka mgħammar b’għodda sensittiva biex jiġbor l-aerosols fl-atmosfera. Id-dejta miġbura indikat li aktar minn 20 element, inklużi l-litju, l-aluminju, ir-ram u ċ-ċomb, kienu preżenti fi proporzjonijiet li jaqblu ma 'dawk użati fil-vetturi spazjali. Dawn il-metalli nstabu f'madwar 10% tal-partiċelli tal-aċidu sulfuriku, li huma essenzjali għall-protezzjoni u l-buffering tas-saff tal-ożonu.

In-numru dejjem jikber ta 'tnedija ta' rokits qed jikkontribwixxi għall-akkumulazzjoni ta 'dawn il-partiċelli metalliċi fl-istratosfera. Fl-2022, kien hemm rekord ta 'tnedija ta' 180 rokit, u dan in-numru huwa mistenni li jiżdied hekk kif l-industrija spazjali tkompli tniedi aktar satelliti u vetturi spazjali. Ir-riċerkaturi enfasizzaw il-ħtieġa li wieħed jifhem l-impatt tat-titjir spazjali tal-bniedem fuq il-pjaneta, partikolarment fuq is-saff tal-ożonu, li għandu rwol kruċjali fl-assorbiment tar-radjazzjoni ta 'ħsara mix-Xemx.

Is-sejbiet tal-istudju jenfasizzaw l-urġenza tal-istudju u l-fehim tal-bidliet li jseħħu fl-atmosfera tad-Dinja. L-impatt tal-okkupazzjoni umana u l-attivitajiet spazjali jista 'jkun aktar sinifikanti milli kien immaġina qabel. Huwa essenzjali li r-riċerka fuq il-pjaneta tagħna tingħata prijorità biex nifhmu u ttaffi aħjar il-konsegwenzi potenzjali tal-esplorazzjoni spazjali.

