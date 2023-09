Id-Diġitizzazzjoni tal-Għaġeb Ġeoloġiċi fl-Artiku: Id-Database tal-Mudell Diġitali Svalbox

By

Is-Svalbox Digital Model Database (DMDb) hija database reġjonali ġdida li toffri lill-ġeoxjenzati aċċess għal mudelli diġitali ta’ outcrop (DOMs) mill-arċipelagu remot ta’ Svalbard. Ippubblikat fil-ġurnal Geosphere, id-database bħalissa fiha 135 DOM, li jipprovdu dejta minn 114 km2 ta 'din iż-żona diffiċli għall-aċċess.

DOMs huma rappreżentazzjonijiet diġitali tridimensjonali ta 'outcrops ġeoloġiċi li rrivoluzzjonaw ir-riċerka ġeoxjenza moderna. L-Svalbox DMDb jintegra dawn il-mudelli ma 'dejta ġeoxjenza oħra, inklużi filmati ta' drone 3D, li joffru lill-ġeoxjenzati ħarsa komprensiva tal-formazzjonijiet ġeoloġiċi f'dan ir-reġjun uniku.

L-Svalbox DMDb jispikka għall-aderenza tiegħu mal-prinċipji FAIR (li jistgħu jinstabu, aċċessibbli, interoperabbli u li jistgħu jerġgħu jintużaw), li jfisser li d-dejta u l-metadejta kondiviżi fid-database jistgħu jinstabu, jiġu aċċessati u użati faċilment minn riċerkaturi oħra. Kull daħla fid-database tinkludi data ta' input mhux ipproċessata u data ta' output ipproċessata u għandha DOI għat-traċċabilità u ċ-ċitazzjoni.

Din id-database hija partikolarment siewja għall-ġeoxjenzati li jaħdmu fi Svalbard, kif ukoll għal skopijiet edukattivi. Il-mudelli tal-outcrop diġitali pprovduti mill-Svalbox DMDb jestendu l-istaġun tal-għelieqi b'mod indefinit u jippermettu aċċess għal siti li huma tipikament inaċċessibbli permezz ta 'xogħol fuq il-post tradizzjonali. Dan jgħin lir-riċerkaturi jippreparaw aħjar għall-ispedizzjonijiet u jsaħħaħ il-fehim tagħhom tal-pajsaġġ tal-Artiku li qed jinbidel malajr, li qed jesperjenza trasformazzjonijiet sinifikanti minħabba l-irtirar glaċjali.

Eżempju wieħed notevoli enfasizzat fid-dokument Geosphere huwa l-profil Festningen, l-uniku ġeotop ta’ Svalbard. Din il-meravilja ġeoloġika tifrex fuq 400 miljun sena u toffri stratigrafija vertikali unika fuq transect ta’ 7 km. L-Svalbox DMDb jippreserva dawn ir-rekords ġeoloġiċi fil-ħin, u jiżgura s-sinifikat xjentifiku tagħhom għall-ġenerazzjonijiet futuri.

L-Svalbox DMDb ikompli jespandi hekk kif jiżdiedu aktar DOMs mad-database. Id-disponibbiltà ta’ dawn il-mudelli diġitali diġà wasslet għal kollaborazzjonijiet u pubblikazzjonijiet, li kkontribwew għall-avvanz tar-riċerka xjentifika fl-arċipelagu ta’ Svalbard.

Sorsi:

– Bażi tad-Dejta tal-Mudell Diġitali Svalbox (DMDb)

– Betlem, P. et al. (2021), Digitizing the igneous intrusion at Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1