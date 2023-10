L-Era Spazjali qed tħalli l-marka tagħha fl-Atmosfera tad-Dinja

By

Studju reċenti ppubblikat fil-Proceedings of the National Academy of Sciences juri li l-Era Spazjali qed ikollha impatt fuq l-atmosfera tad-Dinja. Ir-riċerkaturi sabu ammonti sinifikanti ta 'metalli fl-aerosols fl-atmosfera, x'aktarx min-numru dejjem jikber ta' tnedija u ritorni ta 'vetturi spazjali u satelliti. Din il-preżenza tal-metall qed tbiddel il-kimika atmosferika, potenzjalment taffettwa s-saff tal-ożonu u l-klima.

Immexxi minn Dan Murphy mill-Amministrazzjoni Nazzjonali Oċeanika u Atmosferika, it-tim ta 'riċerka skopra aktar minn 20 element fi proporzjonijiet li jaqblu ma' dawk użati fil-ligi tal-vetturi spazjali. Huma osservaw li l-massa ta 'ċerti metalli, bħall-litju, l-aluminju, ir-ram, u ċ-ċomb, mid-dħul mill-ġdid tal-vetturi spazjali qabeż bil-bosta l-konċentrazzjonijiet ta' dawn il-metalli li jinsabu fit-trab kożmiku naturali. B'mod xokkanti, kważi 10% tal-partiċelli kbar tal-aċidu sulfuriku, li jgħinu biex jipproteġu u jibferixxu s-saff tal-ożonu, kien fihom aluminju u metalli oħra tal-vetturi spazjali.

Ix-xjentisti jistmaw li sal-2030, sa 50,000 satellita oħra jistgħu jilħqu l-orbita. Dan ifisser li, fil-ftit deċennji li ġejjin, sa nofs il-partiċelli tal-aċidu sulfuriku stratosferiku jista 'jkun fihom metalli mid-dħul mill-ġdid. L-effetti ta 'dan fuq l-atmosfera, is-saff ta' l-ożonu, u l-ħajja fid-Dinja għadhom mhux magħrufa.

L-istudju tal-istratosfera huwa ta’ sfida, peress li huwa reġjun fejn il-bnedmin ma jgħixux. L-ogħla titjiriet biss jidħlu f'dan ir-reġjun għal perjodu qasir ta' żmien. Madankollu, bħala parti mill-Programm tax-Xjenza fl-Ajru tan-NASA, ix-xjentisti jużaw ajruplani ta 'riċerka biex jiġbru kampjuni tal-istratosfera. L-istrumenti huma mwaħħla mal-kon tal-imnieħer biex jiżguraw li l-arja meħuda bħala kampjun tkun friska u mhux disturbata.

L-istratosfera hija saff tal-atmosfera stabbli u li jidher kalm. Hija wkoll id-dar tas-saff tal-ożonu, komponent kruċjali għall-protezzjoni tal-ħajja fid-Dinja mir-radjazzjoni ultravjola ta 'ħsara. Matul l-aħħar ftit deċennji, is-saff tal-ożonu kien mhedded, iżda saru sforzi globali kkoordinati biex jissewwa u jimtelah.

In-numru dejjem jikber ta 'tnedija u ritorn fl-ispazju huwa responsabbli għall-introduzzjoni ta' aktar metalli fl-istratosfera. Hekk kif jiġu mnedija rokits u skjerati satelliti, iħallu warajhom traċċa ta 'partiċelli tal-metall li għandhom il-potenzjal li jħallu impatt fuq l-atmosfera b'modi li x-xjenzati għadhom qed jippruvaw jifhmu.

Bħala konklużjoni, l-istudju jenfasizza l-ħtieġa għal aktar riċerka biex jiġu ddeterminati l-konsegwenzi eżatti tal-Era Spazjali fuq l-atmosfera tad-Dinja. Is-sejbiet jissuġġerixxu li l-preżenza dejjem tikber ta 'metalli minn vetturi spazjali u satelliti jista' jkollha implikazzjonijiet għall-klima, is-saff tal-ożonu, u l-abitabilità ġenerali tal-pjaneta tagħna.

