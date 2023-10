Perspettiva Ġdida dwar il-Ħajja: Nesploraw l-Univers u Nsibu Postna

L-astronomu u astrobiologist Dr Aomawa Shields bdiet tfittxija biex tfittex ħajja lil hinn mid-Dinja, u b’hekk, kisbet fehim ġdid tat-tifsira tal-ħajja fuq il-pjaneta tagħna stess. Il-kobor u l-iskala tal-univers tawha perspettiva ġdida dwar is-sinifikat tal-eżistenza tagħna.

Fil-memorja tagħha, “Life on Other Planets: A Memoir of Finding My Place in the Universe,” Shields tirrifletti fuq il-vjaġġ tagħha bħala xjenzat u l-impatt profond li kellha fuq il-ħarsa tagħha. Tibda billi tikkontempla l-kobor kbir tal-univers, bi stilel daqs kemm hemm frak ta’ ramel fuq il-bajjiet tad-Dinja. Din ir-realizzazzjoni sservi bħala tfakkira ta’ kemm hu tassew vast u ta’ biża’ l-kożmo.

Shields jirrifletti wkoll fuq l-importanza tar-rappreżentanza u d-diversità fil-qasam tal-astronomija. Bħala mara Afrikana Amerikana f’qasam storikament iddominat mill-irġiel, sabet ispirazzjoni fil-presidenza ta’ Barack Obama. Il-kisba tiegħu serviet bħala dawl ta 'gwida, li juri li individwi minn sfondi sottorappreżentati jistgħu jisbqu fi kwalunkwe qasam, inkluża l-astronomija.

Il-memorja tkompli tesplora l-bilanċ bejn l-insegwiment ta’ passjonijiet u ħolm differenti. Shields kienet fil-bidu segwa karriera fir-reċtar iżda sabet ruħha miġbuda lura lejn l-astronomija, qasam li dejjem kien qabad sens ta’ stagħġib fi ħdanha. Din ir-rabta mill-ġdid mal-għeruq xjentifiċi tagħha kienet tfakkira li l-ħolm u l-passjonijiet jippersistu, u jirrifjutaw li jiġu injorati.

Aspett affaxxinanti tar-riċerka ta’ Shields huwa ffukat fuq tip ta’ pjaneta msejħa “Terminator Habitable.” Dawn il-pjaneti għandhom klima unika fejn il-ħajja tista’ teżisti biss tul il-konfini bejn kundizzjonijiet estremi ta’ lejl u ġurnata eterna. Huwa permezz tar-riċerka u l-investigazzjonijiet tagħha li Shields u t-tim tagħha skoprew l-eżistenza potenzjali ta 'pjaneti bħal dawn.

B’mod ġenerali, il-memorji ta’ Shields jitfa’ dawl fuq l-impatt profond li l-esplorazzjoni tal-kożmo kellha fuq il-ħajja personali u professjonali tagħha. Billi tħares lil hinn mill-pjaneta tagħna stess, hija kisbet apprezzament aktar profond għas-sbuħija u l-interkonnettività tal-ħajja fid-Dinja. L-istorja tagħha sservi bħala ispirazzjoni għal oħrajn biex iħaddnu l-passjonijiet tagħhom, isegwu l-ħolm tagħhom, u jsibu tifsira fil-kobor tal-univers.

Sorsi:

– Tarki, Aomawa. "Ħajja fuq Pjaneti Oħrajn: Memoir ta' Nsib Post Tiegħi fl-Univers."

– Il-Ġimgħa tax-Xjenza. “Nsibu Sinjifikat Fil-Cosmos.”