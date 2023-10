Nifhmu l-Imġieba Elettron fil-Likwidi Bl-Użu ta 'Oqsma Intensi tal-Laser

Ix-xjentisti għamlu avvanz fl-istudju tal-imġieba tal-elettroni f'likwidi bl-użu ta 'kampijiet tal-laser intensi. Billi użaw din it-teknika, setgħu jidentifikaw spettru armoniku għoli uniku u jkejlu l-mogħdija ħielsa tal-medja tal-elettroni fil-likwidi. Din ir-riċerka titfa 'dawl fuq id-dinamika ultraveloċi tal-elettroni fil-likwidi u tipprovdi għarfien ġdid dwar l-imġieba tagħhom.

Ġenerazzjoni armonika għolja (HHG) hija teknika magħrufa li tuża kampijiet tal-lejżer intensi biex tiġġenera fotoni ta 'enerġija għolja. Ġie użat ħafna f'diversi oqsma xjentifiċi biex jistudja l-moviment elettroniku u r-reazzjonijiet kimiċi. Madankollu, HHG fil-likwidi kien relattivament mhux esplorat meta mqabbel ma 'gassijiet u solidi.

It-tim ta 'riċerka internazzjonali mill-Istitut Max Planck għall-Istruttura u d-Dinamika tal-Materja (MPSD) f'Hamburg, il-Ġermanja, u l-ETH Zurich fl-Isvizzera żviluppaw apparat uniku biex jistudja l-interazzjoni bejn likwidi u lejżers intensi. Huma skoprew li l-ispettru armoniku għoli fil-likwidi jġib ruħu b'mod differenti mill-gassijiet u s-solidi.

Ir-riċerkaturi sabu li l-enerġija massima tal-foton miksuba permezz tal-HHG fil-likwidi hija indipendenti mill-wavelength tal-laser. Huma identifikaw il-mogħdija ħielsa tal-medja effettiva tal-elettroni bħala l-fattur kruċjali li jillimita l-enerġija tal-fotoni. Din il-mogħdija ħielsa medja tirrappreżenta d-distanza medja li elettron jista’ jivvjaġġa qabel ma jaħbat ma’ partiċella oħra.

Billi għaqqad ir-riżultati sperimentali u teoretiċi, ix-xjentisti mhux biss identifikaw il-fattur ewlieni li jiddetermina l-enerġija massima tal-fotoni iżda wettqu wkoll l-ewwel esperiment ta 'spettroskopija armonika għolja f'likwidi. Din ir-riċerka tiftaħ possibbiltajiet ġodda għall-istudju tad-dinamika tal-elettroni fil-likwidi u tipprovdi għodda siewja biex tifhem l-imġiba tagħhom.

Dan l-istudju, ippubblikat f'Nature Physics, jimmarka pass sinifikanti fil-qasam tad-dinamika tal-elettroni fil-likwidi. Mhux biss itejjeb il-fehim tagħna tal-imġieba likwida taħt kampijiet tal-laser intensi iżda wkoll iwitti t-triq għal investigazzjonijiet futuri f'dan il-qasam. Aktar riċerka li tuża din l-għodda spettroskopika se tikkontribwixxi biex tikxef id-dinamika kkomplikata tal-elettroni fil-likwidi.

Sors: Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter (MPSD), ETH Zurich.