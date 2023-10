Intuwizzjonijiet dwar l-Avvanzi u l-Applikazzjonijiet tal-Materjali 2D

By

Dan l-artikolu jenfasizza r-reviżjoni reċenti mmexxija minn Roman Engel-Herbert, Direttur tal-Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), u Joao Marcelo J. Lopes, Xjentist Anzjan fil-PDI, dwar il-qasam tal-materjali b'saffi bidimensjonali ( 2DLM). Ir-reviżjoni tagħhom, intitolata "Avvanzi Riċenti fit-Teorija tal-Materjal 2D, Sintesi, Proprjetajiet, u Applikazzjonijiet," hija ppubblikata f'ACS Nano. L-awturi jipprovdu għarfien siewi dwar ix-xejriet attwali u l-prospetti futuri rigward is-sinteżi u l-proprjetajiet ta 'dawn il-materjali.

Ir-reviżjoni tieħu ispirazzjoni mid-9 workshop Annwali Graphene and Beyond li sar fl-2022. Tinkorpora wkoll ix-xogħol reċenti ta 'PDI dwar it-tkabbir ta' eterostrutturi manjetiċi ta 'kwalità għolja bl-użu ta' metodi epitassjali. Firxa wiesgħa ta 'suġġetti hija koperta fir-reviżjoni, inklużi t-teorija, is-sinteżi u l-ipproċessar, il-proprjetajiet tal-materjal, l-integrazzjoni tal-materjal, l-istudju tal-apparat, u eterostrutturi 2D mibrumin.

Uħud mis-suġġetti fundamentali diskussi fir-reviżjoni jinkludu l-immudellar ta 'difetti u interkalanti, li jiffokaw fuq mogħdijiet ta' formazzjoni u funzjonalitajiet strateġiċi. Ir-rwol tat-tagħlim tal-magni fis-sintesi u s-sensing huwa enfasizzat ukoll. Ir-reviżjoni tenfasizza żviluppi importanti fis-sinteżi, l-ipproċessar u l-karatterizzazzjoni ta 'diversi materjali 2D. Barra minn hekk, tesplora l-proprjetajiet ottiċi u fononiċi ta 'dawn il-materjali, ikkontrollati minn inomoġeneità tal-materjal, immaġini multidimensjonali, biosensing, u analiżi tat-tagħlim tal-magni.

Jiġi introdott il-kunċett ta 'eterostrutturi ta' dimensjonijiet ta 'taħlita li jużaw blokki ta' bini 2D għal loġika tal-ġenerazzjoni li jmiss u tagħmir tal-memorja. L-awturi jidħlu wkoll fis-sinifikat tal-homojunctions tal-angolu tat-twist fit-trasport quantum u jipprovdu perspettivi futuri għall-qasam tat-2DLM.

Awturi li jikkontribwixxu għar-reviżjoni jinkludu esperti minn diversi istituti Amerikani u istituzzjonijiet internazzjonali bħall-Università ta 'Innsbruck. Din il-kollaborazzjoni tiżgura perspettiva komprensiva u globali dwar l-avvanzi u l-applikazzjonijiet tal-materjali 2D.

B'mod ġenerali, ir-reviżjoni minn Engel-Herbert u Lopes tipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva tal-istat attwali tal-qasam u tippreżenta prospetti eċċitanti għall-futur tal-materjali 2D.

sors:

– Yu-Chuan Lin et al, Avvanzi Riċenti fit-Teorija tal-Materjal 2D, Sintesi, Proprjetajiet, u Applikazzjonijiet, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– “Insights into 2D materials from international collaboration” (2023, 17 ta’ Ottubru) irkuprat fis-17 ta’ Ottubru 2023 mill-websajt tal-aħbarijiet Phys.org.