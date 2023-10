L-Orionids: Shower Meteor spettakolari

By

Il-meteor shower tal-Orionids, waħda mill-meteor showers l-aktar magħrufa u affidabbli, hija dehra li wieħed jista’ jarah. Jekk qatt ħsibt dwar dawk l-istilel sparanti fis-sema bil-lejl, huwa importanti li tkun taf li fil-fatt mhumiex stilel, iżda meteorojdi, li huma blat li jivvjaġġaw fl-ispazju. Dawn il-meteoroids jistgħu jvarjaw fid-daqs minn ċagħaq żgħir u ramel għal oġġetti akbar.

Hekk kif id-Dinja tiċċaqlaq fl-orbita tagħha madwar ix-Xemx, kultant tiffaċċja dawn il-meteorojdi b’kumbinazzjoni. Fil-fatt, madwar 48 tunnellata ta’ materjal mill-ispazju laqat id-Dinja kuljum. Meta dawn il-meteorods jidħlu fl-atmosfera tad-Dinja, isiru meteors. L-Orionids, b'veloċità medja ta 'madwar 61 km/s, jinħarqu f'altitudni għolja, u joħolqu strixxi qawwija fis-sema li huma viżibbli għal żmien qasir.

Ħalbiet tal-meteor bħall-Orionids mhumiex laqgħat każwali mal-meteoroids. Jiġru meta d-Dinja tgħaddi minn reġjuni aktar densi ta’ debris spazjali li jitħallew warajhom mill-kometi waqt li jivvjaġġaw madwar ix-Xemx. Il-kometi huma magħmulin minn materjal maħlul miżmum flimkien minn gassijiet iffriżati, u meta d-Dinja tiltaqa 'ma' dan id-debris, jirriżulta f'wirja spettakolari ta' meteori li jġorru s-sema.

L-Orionids, b’mod partikolari, huma ta’ interess għax huma marbuta mal-kometa ta’ Halley. Il-kometa ta’ Halley, li tlesti orbita kull 75 sena, tħalli warajha traċċa ta’ terrapien maħlul hekk kif is-silġ tagħha jinbidel f’gass meta jersaq qrib ix-Xemx. Meta d-Dinja tgħaddi minn dan id-debris, nesperjenzaw id-doċċa tal-meteor tal-Orionids.

Biex tgawdi minn xita ta' meteori bħall-Orionids, m'hemmx bżonn ta' tagħmir speċjali. Madankollu, huwa importanti li tagħżel il-ħin u l-post it-tajjeb. Il-meteor showers huma msemmijin għal kostellazzjonijiet, li jindikaw id-direzzjoni minn fejn il-meteori jidħlu fl-atmosfera tagħna. Għall-Orionids, ir-radjanti tinsab fil-kostellazzjoni ta 'Orion, eżatt lejn in-naħa ta' fuq tax-xellug tal-ispalla tagħha. L-aktar ħin promettenti tal-lejl biex jiġu osservati l-Orionids huwa normalment it-tieni nofs.

L-Orionids jibdew kmieni f'Ottubru u jispiċċaw kmieni f'Novembru, bil-quċċata ssir fil-21-22 ta' Ottubru 2023. Matul il-quċċata, tista 'tistenna li tara medja ta' 40-70 meteors fis-siegħa. It-tniġġis tad-dawl jista 'jfixkel il-viżibilità, għalhekk li ssib post 'il bogħod mid-dwal qawwijin huwa essenzjali. Barra minn hekk, li tħalli għajnejk jaġġustaw għad-dlam għal 20 sa 30 minuta huwa kruċjali biex wieħed isib anke l-aktar meteori dgħajfa.

L-għassa tal-meteor hija attività mill-isbaħ li tippermettilek toħroġ mir-rutina impenjattiva tiegħek u tikkonnettja mal-univers. Jeħtieġ paċenzja, kif ukoll sens ta’ kalma u għarfien ta’ madwarek. Allura, aqbad xarba sħuna, sib post komdu, u gawdi l-wiri tal-isturdament tad-doċċa tal-meteor Orionids.

Definizzjonijiet:

– Meteoroid: Blat li jivvjaġġa fl-ispazju.

– Meteor: Meteorod li daħal fl-atmosfera tad-Dinja u qed jaħraq.

– Meteor Shower: Avveniment ċelesti li fih jistgħu jiġu osservati meteori multipli li joriġinaw mill-istess radjant.

– Comet: Boċċa tas-silġ maħmuġa magħmula minn materjal maħlul miżmum flimkien minn gassijiet iffriżati.

– Radjanti: Il-punt fis-sema li minnu jidhru li joriġinaw il-meteor ta’ xita tal-meteor.

