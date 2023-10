It-Tibdil fil-Klima Jhedded il-Ħajja Straordinarja tal-friefet il-lejl, Isib Studju

Studju reċenti ppubblikat fi Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences jissuġġerixxi li t-tul ta’ ħajja notevoli tal-friefet il-lejl jista’ jkun f’riskju minħabba ż-żieda fit-temperaturi globali. Ir-riċerka, immexxija minn xjentisti mill-University College Dublin u l-Università ta 'Bristol, iffukat fuq iċ-ċiklu ta' ibernazzjoni ta 'grupp ta' friefet il-lejl selvaġġ akbar taż-żiemel.

Ir-riċerkaturi skoprew li l-varjazzjonijiet fit-temp matul il-perjodu ta 'ibernazzjoni tal-friefet il-lejl affettwaw il-mekkaniżmu molekulari responsabbli għall-ħajja twila tagħhom. It-telomeri, li huma biċċiet tad-DNA li jipproteġu t-truf tal-kromożomi, iqassru kull darba li ċellula tinqasam. Dan il-proċess ta 'tqassir huwa assoċjat ma' tixjiħ u mard relatat mat-tixjiħ.

L-istudju sab li l-friefet il-lejl li ħarġu mill-ibernazzjoni b'mod aktar frekwenti minħabba kundizzjonijiet aktar sħan kellhom telomeri iqsar b'mod sinifikanti meta mqabbla ma 'xtiewi preċedenti b'temperaturi aktar kesħin. Il-Professur Emma Teeling tal-University College Dublin esprimiet tħassib dwar dawn is-sejbiet, u qalet li ż-żieda prevista fit-temperaturi globali tista’ tillimita l-effetti ta’ benefiċċju tal-ibernazzjoni fil-friefet il-lejl selvaġġ.

Dr Megan Power, l-awtur ewlieni tal-istudju, segwiet aktar minn 200 friefet il-lejl selvaġġ taż-żiemel akbar tul tliet xtiewi biex jeżamina l-effetti tal-ibernazzjoni fuq it-telomeri. Ir-riċerka wriet li l-ibernazzjoni taġixxi bħala forma ta 'tiġdid, bit-telomeri jestendu aktar milli jqassru matul l-istaġun tal-ibernazzjoni. Din l-estensjoni x'aktarx hija dovuta għall-espressjoni tal-enzima telomerase, li tippermetti li d-DNA telomeriku jirreplika ruħu mingħajr ma jikkawża ħsara.

Is-sejbiet tal-istudju jenfasizzaw il-konsegwenzi potenzjali tal-kundizzjonijiet klimatiċi li jinbidlu fuq in-natura ta 'ħajja twila tal-friefet il-lejl. Speċijiet b'tul ta' ħajja twila u rati riproduttivi bil-mod, bħall-friefet il-lejl, huma partikolarment vulnerabbli għal bidliet ambjentali. Ir-riċerkaturi jenfasizzaw l-importanza li wieħed jifhem kif il-friefet il-lejl huma affettwati minn u jadattaw għal bidla rapida fil-klima.

Hija meħtieġa aktar investigazzjoni biex jiġi esplorat ir-rwol tat-telomerase fl-estensjoni tat-telomeri waqt l-ibernazzjoni. L-istudju jenfasizza l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq l-ekoloġija u s-sopravivenza tal-popolazzjonijiet tal-friefet il-lejl, u jenfasizza l-ħtieġa għal sforzi kontinwi ta’ riċerka u konservazzjoni biex jiġu protetti dawn il-kreaturi straordinarji.

