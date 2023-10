Sors ta 'Enerġija Ġdid: Ħsad ta' Elettriku minn Mozzjoni Molekulari

By

Ix-xjentisti skoprew approċċ ġdid promettenti għall-ġenerazzjoni tal-elettriku billi jisfruttaw il-moviment tal-molekuli. Filwaqt li t-teknoloġija tal-enerġija tal-mewġ diġà wriet li hija sors effettiv ta 'ġenerazzjoni tal-enerġija, ir-riċerkaturi issa sabu li anke molekuli fil-mistrieħ għandhom enerġija inerenti li tista' tiġi sfruttata.

F'artiklu ppubblikat f'APL Materials, ir-riċerkaturi ttestjaw apparat tal-ħsad tal-enerġija molekulari li jaqbad l-enerġija mill-moviment naturali tal-molekuli f'likwidu. Billi tgħaddas nanoarrays ta 'materjal pjeżoelettriku f'likwidu, ir-riċerkaturi setgħu jikkonvertu l-moviment tal-likwidu f'kurrent elettriku stabbli. Dan l-avvanz għandu l-potenzjal li jipproduċi ammont sinifikanti ta 'enerġija, minħabba l-ammonti vasti ta' arja u likwidu fid-Dinja.

L-apparat juża ossidu taż-żingu, materjal pjeżoelettriku, li jiġġenera potenzjal elettriku meta jesperjenza moviment. Ir-riċerkaturi qabblu l-moviment tal-fergħat ta 'l-ossidu taż-żingu ma' l-alka li tħawwad fl-oċean. Il-vantaġġ ta 'dan l-apparat huwa li ma jiddependi fuq l-ebda forzi esterni, li jagħmilha sors ta' enerġija nadifa li tbiddel il-logħba. Jiftaħ il-possibbiltà li tiġġenera enerġija elettrika permezz tal-moviment termali molekulari tal-likwidi, li hija fundamentalment differenti mill-moviment mekkaniku tradizzjonali.

L-applikazzjonijiet għal din it-teknoloġija huma vasti. Jista 'jintuża biex iħaddem nanoteknoloġiji bħal tagħmir mediku impjantabbli. L-apparat jista 'wkoll jiġi skalat għal ġeneraturi ta' daqs sħiħ għall-produzzjoni ta 'enerġija fuq skala kilowatt. Ir-riċerkaturi diġà qed jaħdmu fuq it-titjib tad-densità tal-enerġija tal-apparat billi jittestjaw likwidi differenti, materjali pjeżoelettriċi ta 'prestazzjoni għolja, u arkitetturi ġodda tal-apparat.

Din ir-riċerka innovattiva tipprovdi triq eċċitanti għall-ġenerazzjoni tal-elettriku li ma tiddependix minn sorsi esterni konvenzjonali bħall-enerġija mir-riħ, idroelettrika jew solari. Il-kapaċità li jiġi sfruttat l-enerġija inerenti tal-molekuli tiftaħ possibbiltajiet ġodda għal soluzzjonijiet ta 'enerġija sostenibbli u nadifa fil-futur.

