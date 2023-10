Studju jsib Rati Ogħla ta’ Binge Eating Fost Adoloxxenti LGBTQ+

Studju reċenti ppubblikat fil-Ġurnal ta’ Disturbi fl-Ikel jiżvela li adoloxxenti lesbjani, omosesswali u bisesswali (LGB) fl-Istati Uniti għandhom prevalenza ferm ogħla ta’ tiekol bl-addoċċ meta mqabbla ma’ sħabhom eterosesswali. L-istudju, immexxi minn Dr Jason Nagata mill-Università ta’ California, San Francisco, jissuġġerixxi li d-diskriminazzjoni u l-istigma li jiffaċċjaw iż-żgħażagħ LGBTQ+ jistgħu jikkontribwixxu għal dan ir-riskju akbar ta’ ikel diżordinat.

Ir-riċerkaturi analizzaw dejta minn aktar minn 10,000 adolexxenti ta’ bejn l-10 u l-14-il sena li pparteċipaw fl-Istudju tal-Iżvilupp Konjittiv tal-Moħħ tal-Adolescent. Huma sabu li l-adolexxenti LGB kienu aktar minn darbtejn aktar probabbli li jirrappurtaw binge eating, li huwa kkaratterizzat billi jikkunsmaw ammonti kbar mhux tas-soltu ta 'ikel u jħossu li ma jistgħux jieqfu jieklu. L-istudju wera wkoll li s-subien adolexxenti kellhom probabbiltà 28% ogħla li jieħdu sehem f’tiekol bl-addoċċ meta mqabbla mal-bniet.

Skont Dr Kyle Ganson, ko-awtur tal-istudju, din id-disparità bejn is-sessi tista 'tkun relatata max-xewqa tas-subien għal muskolarità u fiżika akbar. Subien li jaspiraw li jilħqu dawn l-għanijiet jistgħu jikkunsmaw volumi akbar ta 'ikel, li jistgħu jwasslu għal episodji frekwenti ta' tiekol bl-addoċċ.

Binge eating disorder, għalkemm mhux studjat u ħafna drabi mhux mifhum, huwa l-aktar disturb komuni fl-ikel fl-Istati Uniti Jista 'jkollu effetti psikoloġiċi severi bħal dipressjoni u ansjetà, kif ukoll kumplikazzjonijiet fit-tul tas-saħħa fiżika bħad-dijabete u mard tal-qalb.

L-istudju jenfasizza l-importanza li jingħata appoġġ xieraq lill-adolexxenti b'disturbi fl-ikel. Approċċ komprensiv li jinvolvi professjonisti tas-saħħa mentali, mediċi u tan-nutrizzjoni huwa kruċjali għal trattament effettiv. Dr Nagata tenfasizza li l-fornituri tal-kura tas-saħħa għandhom joħolqu ambjenti inklużivi u akkoljenti għaż-żgħażagħ LGBTQ+ minħabba r-riskju ogħla tagħhom li jiżviluppaw disturbi fl-ikel.

Bħala konklużjoni, dan l-istudju jitfa’ dawl fuq id-differenzi fil-prevalenza tal-ikel bl-addoċċ fost l-adolexxenti LGBTQ+. Tenfasizza l-ħtieġa għal interventi mmirati u sistemi ta' appoġġ biex jindirizzaw l-isfidi speċifiċi li tiffaċċja din il-popolazzjoni vulnerabbli.

