Il-Futur tal-Esplorazzjoni Spazjali: Konversazzjoni ma' Eric Ianson tan-NASA

F'taħdita li ġejja bit-titlu "Planeti u asteroids u moons... oh my!", Eric Ianson, Deputat Direttur tad-Diviżjoni tax-Xjenza Planetarja fil-Kwartieri Ġenerali tan-NASA, se jiddiskuti l-aħħar u l-aktar sforzi eċċitanti tan-NASA fl-esplorazzjoni spazjali. Dan jinkludi l-ġbir ta’ kampjuni mill-wiċċ ta’ Mars, turija ta’ difiża planetarja billi tiġġarraf intenzjonalment vettura spazjali f’asteroid, u l-esplorazzjoni tal-qamar Europa ta’ Ġove u l-oċean tiegħu miksi bis-silġ.

It-tragwardi li ż-żgħażagħ jistgħu jistennew li jaraw f'ħajjithom fil-qasam tal-esplorazzjoni spazjali huma diffiċli li wieħed ibassar, hekk kif it-teknoloġija tevolvi malajr u l-interessi jinbidlu. Madankollu, hemm ċerti xejriet li jistgħu jiġu identifikati. Ir-ritorn tal-bnedmin lejn il-Qamar u l-inżul eventwali tal-astronawti fuq Mars jinsabu fuq l-orizzont. Il-missjonijiet robotiċi lejn diversi pjaneti, qmar, u korpi żgħar fis-sistema solari se jkomplu, b'fokus fuq destinazzjonijiet bħall-qamar Europa ta' Ġove, il-qamar ta' Saturnu Titan, u Uranus. Se jkun hemm ukoll avvanzi fl-identifikazzjoni ta’ dinjiet abitabbli barra mis-sistema solari tagħna.

Ir-rwol tan-NASA fil-kisba ta' skoperti spazjali kbar li jmiss huwa vitali, anke billi kumpaniji privati ​​bħal SpaceX għandhom rwol dejjem aktar importanti fl-ivvjaġġar spazjali. Filwaqt li l-kumpaniji privati ​​għandhom motivazzjoni kummerċjali, in-NASA hija ffinanzjata biex tikseb għanijiet speċifiċi ta 'xjenza, esplorazzjoni jew teknoloġija. Il-kollaborazzjonijiet mal-industrija huma komuni, iżda hemm każijiet fejn in-NASA tiżviluppa strumenti speċjalizzati jew vetturi spazjali internament, bħall-rovers Mars u l-vettura spazjali Europa Clipper.

Il-kisba reċenti tal-programm spazjali tal-Indja li nżel fuq il-arblu tan-nofsinhar tal-qamar hija ta' min ifaħħarha. In-NASA tgħożż il-kollaborazzjoni internazzjonali u tirrikonoxxi l-importanza tal-qsim tad-dejta tal-missjoni għall-benefiċċju tal-iskoperta xjentifika. Huma jinkoraġġixxu lill-kollegi internazzjonali tagħhom biex jagħmlu l-istess, billi jippromwovu l-esplorazzjoni paċifika tal-ispazju.

Meta mistoqsi dwar il-film favorit tiegħu jew l-ispettaklu televiżiv dwar l-esplorazzjoni spazjali jew spazjali, Eric Ianson semma diversi favoriti, inklużi “Apollo 13,” “The Martian,” u “The Empire Strikes Back.” Madankollu, huwa finalment għażel "The Right Stuff" bħala l-aqwa għażla tiegħu. Il-film juri l-istorja tal-astronawti oriġinali Mercury Seven u jaqbad l-immaġinazzjoni u l-isfidi tal-ivvjaġġar spazjali fi żmien meta kien qed jgħaddi mill-fantaxjenza għar-realtà.

Il-Lecture Wilder Penfield ta’ Eric Ianson hija skedata għat-13 ta’ Novembru fl-4 pm fl-Amphitheatre Jeanne Timmins ta’ The Neuro.

NASA – National Aeronautics and Space Administration, l-aġenzija spazjali ċivili tal-Istati Uniti responsabbli għall-esplorazzjoni u r-riċerka spazjali tan-nazzjon.

Programm ta' Esplorazzjoni ta' Mars - Programm tan-NASA ffukat fuq l-esplorazzjoni ta' Mars, inkluż l-istudju tal-klima, il-ġeoloġija u l-potenzjal tal-pjaneta biex isostni l-ħajja.

Programm ta 'Sistemi ta' Enerġija Radjuisotopi - Programm tan-NASA li jiżviluppa u jżomm l-użu ta 'sistemi ta' enerġija radjoisotopi, li jipprovdu elettriku għal missjonijiet spazjali fil-fond bl-użu tas-sħana ġġenerata mit-tħassir ta 'isotopi radjuattivi.

Difiża planetarja - L-istudju u l-iżvilupp ta 'metodi biex jipproteġu d-Dinja minn avvenimenti ta' impatt potenzjali minn asterojdi jew kometi.

Europa – Wieħed mill-qamar ta' Ġove li huwa maħsub li għandu oċean ta' ilma likwidu taħt il-wiċċ taħt il-qoxra silġ tiegħu.

Servizzi kummerċjali Lunar payload – Programm li għandu l-għan li jwassal missjonijiet tax-xjenza u t-teknoloġija lejn il-Qamar permezz ta’ sħubijiet ma’ kumpaniji kummerċjali.

Perseverance Rover – Missjoni tan-NASA lejn Mars li għandha l-għan li tesplora l-abitabilità tal-pjaneta, tfittex sinjali ta’ ħajja antika, u tiġbor kampjuni għal ritorn potenzjali lejn id-Dinja.

Teleskopju Spazjali James Webb – Teleskopju spazjali li ġej li se jitnieda fl-2021, iddisinjat biex ikun l-aktar teleskopju spazjali b'saħħtu li qatt inbena.

Programm Artemis - Programm tan-NASA li jimmira li jniżżel "l-ewwel mara u r-raġel li jmiss" fuq il-Qamar sal-2024.

