L-esplorazzjoni tar-rwol tal-intermedjarji tal-innovazzjoni fit-tiswir tal-futur tal-bijoloġija tal-inġinerija ppermettiet l-IA

Riċerkaturi mill-Istitut tar-Riċerka ta’ l-Innovazzjoni ta’ Manchester (MIoIR) f’AMBS reċentement wettqu studju bit-titlu “Intermedjarji ta’ Innovazzjoni fil-Konverġenza ta’ Teknoloġiji Diġitali, Sostenibbiltà, u Governanza: Studju ta’ Każ ta’ Bijoloġija ta’ l-Inġinerija ppermettiet AI,” li jeżamina r-rwol importanti. tal-intermedjarji tal-innovazzjoni fl-influwenzar tal-ekosistemi innovattivi.

L-istudju jiffoka fuq il-qasam emerġenti tal-bijoloġija tal-inġinerija attivata mill-AI (AI-EB) u l-implikazzjonijiet tagħha fl-era diġitali. Din il-fużjoni ta’ teknoloġiji tqajjem mhux biss mistoqsijiet xjentifiċi iżda wkoll tħassib etiku, soċjali u ekonomiku. Biex jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet kumplessi, ir-riċerkaturi impenjaw ruħhom ma' diversi partijiet interessati involuti fil-fond fil-qasam tal-innovazzjoni AI-EB.

Fil-qalba ta’ dan l-istudju hemm l-inkjesta dwar kif l-intermedjarji tal-innovazzjoni, atturi ewlenin fl-ekosistema tal-innovazzjoni, qed iqisu l-objettivi soċjetali u ambjentali flimkien mal-għanijiet ekonomiċi. Filwaqt li linji gwida ta’ innovazzjoni responsabbli jinkoraġġixxu dan il-bilanċ, is-sejbiet jiżvelaw li l-intermedjarji tal-innovazzjoni fil-qasam tal-bijoloġija tal-inġinerija għandhom it-tendenza li jagħtu prijorità lill-metodi tradizzjonali ta’ skalar u kummerċjalizzazzjoni.

Ir-riċerka hija mistennija li jkollha impatt sinifikanti fuq l-iżvilupp tal-intermedjarji tal-innovazzjoni u l-ġestjoni tar-riċerka fi ħdan id-dominju tal-AI-EB. L-awturi jargumentaw li approċċ olistiku li jikkunsidra kemm l-implikazzjonijiet soċjetali kif ukoll ambjentali tal-AI-EB, minbarra l-kummerċjalizzazzjoni, huwa kruċjali biex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal ta 'din it-teknoloġija emerġenti.

Dan l-istudju jitfa’ dawl fuq l-importanza tal-intermedjarji tal-innovazzjoni fit-tiswir tal-futur tal-bijoloġija tal-inġinerija abilitata mill-AI. Tenfasizza l-ħtieġa għal approċċ kuxjenzjuż li jibbilanċja l-kunsiderazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali sabiex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji ta 'din it-teknoloġija trasformattiva.

Sors: Claire Holland et al, Innovation intermediaries at the convergence of digital technologies, sustainability, and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Università ta' Manchester)