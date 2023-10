Riċerkaturi Żviluppaw Ċeramika Ibsin b'Reżistenza Mtejba għall-Xaqq

By

Riċerkaturi fl-Università ta 'California San Diego għamlu avvanz fl-iżvilupp taċ-ċeramika billi ħolqu materjali li huma aktar iebsa u aktar reżistenti għall-qsim. Bl-użu ta 'kombinazzjoni ta' atomi tal-metall b'numru ogħla ta 'elettroni ta' valenza fil-qoxra ta 'barra tagħhom, ir-riċerkaturi sabu mod kif iżidu l-kapaċità taċ-ċeramika li timmaniġġja livelli ogħla ta' forza u stress.

Iċ-ċeramika hija magħrufa għall-proprjetajiet eċċezzjonali tagħhom, bħall-kapaċità tagħhom li jifilħu temperaturi għoljin, jirreżistu l-korrużjoni u l-ilbies, u jżommu profil ħafif. Dawn il-karatteristiċi jagħmlu ċ-ċeramika adattata għal diversi applikazzjonijiet, inklużi komponenti aerospazjali u kisjiet protettivi. Madankollu, il-fraġilità tagħhom dejjem kienet żvantaġġ kbir, peress li huma suxxettibbli li jitkissru taħt stress.

Ix-xjentisti ffukaw l-istudju tagħhom fuq klassi ta 'ċeramika msejħa karburi ta' entropija għolja, li għandhom strutturi atomiċi diżordinati magħmulin minn atomi tal-karbonju magħqudin ma 'elementi tal-metall multipli mir-raba', il-ħames u s-sitt kolonni tat-tabella perjodika. Ġie skopert li metalli mill-ħames u s-sitt kolonni, bħat-titanju, nijobju, u tungstenu, kienu kruċjali biex itejbu l-ebusija taċ-ċeramika minħabba n-numru ogħla tagħhom ta 'elettroni ta' valenza.

Elettroni ta' Valence huma elettroni li jinsabu fil-qoxra ta' barra ta' atomu li jipparteċipaw f'irbit ma' atomi oħra. Billi użaw metalli b'aktar elettroni ta 'valenza, ir-riċerkaturi setgħu jtejbu r-reżistenza taċ-ċeramika għall-qsim taħt tagħbija mekkanika u stress. Iċ-ċeramika wriet imġieba aktar duttili, simili għall-metalli, li jfisser li setgħu jgħaddu minn aktar deformazzjoni qabel ma jinkisru.

Permezz ta 'simulazzjonijiet komputazzjonali u fabbrikazzjoni u ttestjar sperimentali, it-tim identifika żewġ karburi b'entropija għolja li wrew reżistenza eċċezzjonali għall-qsim. Dawn il-materjali setgħu jiddeformaw jew jiġġebbed meta jkunu soġġetti għal tagħbija mekkanika jew stress, aktar milli juru r-rispons fraġli tipiku taċ-ċeramika. Ir-rabtiet fi ħdan il-materjali ġew organizzati mill-ġdid biex jgħaqqdu l-fetħiet ta 'daqs ta' atomu li ffurmaw hekk kif il-materjali ġew imtaqqbin jew jinġibdu 'l barra, u jinibixxu l-formazzjoni ta' xquq.

L-isfida issa hija li tiżdied il-produzzjoni ta 'dawn iċ-ċeramika iebsa għal applikazzjonijiet kummerċjali. Dan l-avvanz għandu l-potenzjal li jirrevoluzzjona diversi industriji li jiddependu fuq materjali taċ-ċeramika ta 'prestazzjoni għolja, mill-ajruspazju għal dawk bijomediċi. L-ebusija akbar taċ-ċeramika tiftaħ ukoll bibien għal applikazzjonijiet estremi, bħal truf ta 'quddiem għal vetturi ipersoniċi, fejn jistgħu jipproteġu komponenti vitali u jippermettu lill-vetturi jifilħu aħjar titjiriet supersoniċi.

