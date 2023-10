Il-mudelli li jinbidlu ta 'El Niño u l-introduzzjoni tal-Mekkaniżmu tal-Iswiċċ Walker

F'dawn l-aħħar snin, El Niño sar dejjem aktar importanti fit-tbassir tal-klima u l-ġestjoni tal-varjabbiltà tal-klima globali. El Niño hija l-fażi sħuna tal-El Niño–Oxxillazzjoni tan-Nofsinhar (ENSO), ikkaratterizzata mit-tisħin tal-ilmijiet tal-oċeani fil-Paċifiku ekwatorjali tal-Lvant. Bil-maqlub, La Niña tirrappreżenta tkessiħ fl-istess reġjun. Dawn il-varjazzjonijiet ċikliċi fit-temperaturi tal-wiċċ tal-baħar għandhom impatt sinifikanti fuq ix-xejriet tat-temp madwar id-dinja.

Studju reċenti li sar mill-Grupp ta’ Riċerka Kwaternarju mmexxi minn Christoph Spötl kellu l-għan li jifhem kif El Niño jirrispondi għal influwenzi naturali fuq perjodi twal. Ir-riċerkaturi analizzaw depożiti tal-għerien magħrufa bħala speleothemes mix-Xlokk tal-Alaska, li ppreservaw ir-rekords tal-klima li jkopru 3,500 sena. Is-sejbiet jindikaw li l-proċessi ta 'kontroll tal-varjabilità ta' El Niño inbidlu mis-snin sebgħin, bil-bidla fil-klima magħmula mill-bniedem issa għandha rwol sinifikanti.

Fi studju separat, it-tim iffoka fuq l-eżaminazzjoni tal-bidliet fil-klima fix-Xlokk tal-Alaska fuq perjodu ħafna itwal ta '13,500 sena. L-ispeleotemi servew bħala rekords imprezzabbli biex jinvestigaw il-kawża ta 'bidliet rapidi fil-klima għal żmien qasir matul l-etajiet tas-silġ. B’mod sorprendenti, ix-Xlokk tal-Alaska wera mudell klimatiku simili għall-Paċifiku ekwatorjali matul tmiem l-aħħar era tas-silġ u l-perjodu Oloċenu, u sfida l-“mekkaniżmu tal-basket bipolari” stabbilit. Minflok, ir-riċerkaturi introduċew il-kunċett tal-"Walker switch", ikkawżat minn bidliet fir-radjazzjoni solari. Dan il-mekkaniżmu jwassal għal aġġustamenti rapidi fit-temperaturi tal-wiċċ tal-baħar fil-Paċifiku ekwatorjali, li fl-aħħar mill-aħħar jinfluwenzaw ix-xejriet tal-klima f'latitudnijiet għolja tat-Tramuntana.

L-istudji jindikaw li l-attivitajiet tal-bniedem issa qed ikollhom rwol sinifikanti fit-tiswir tax-xejriet ta 'El Niño. Il-bidla fil-klima setgħet qabżet il-punt ta’ qlib fis-snin sebgħin, li wassal għal xejra ta’ El Niño aktar permanenti. L-introduzzjoni tal-kunċett "Walker switch" tipprovdi spjegazzjoni alternattiva għall-varjazzjonijiet storiċi fil-klima, li tenfasizza l-interazzjoni kumplessa ta 'fatturi li jsawru d-dinamika tal-klima.

Ir-riżultati jenfasizzaw il-ħtieġa għal riċerka kontinwa biex napprofondixxu l-fehim tagħna tal-proċessi tal-klima. Peress li s-sistema tal-klima tad-Dinja hija dinamika u kumplessa, studju kontinwu se jkun kruċjali fit-tbassir u l-ġestjoni tal-varjabbiltà tal-klima fuq skala globali.

Sorsi:

– “Iż-żgħir tar-Rispons ta’ El Niño: Influwenzi Naturali Ffurmati mis-Soċjetà” minn Paul Wilcox et al. fl-Ittri ta' Riċerka Ġeofiżika.

– "A Seesaw in the North: Alaskan Climate Shifts Surprisingly Linked to Equatoral Pacific" minn Paul Wilcox et al. f'The Innovation Geoscience.