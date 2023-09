Inkwiet Doppju: Skoperta tat-Tieni Tossina Prodott mill-Batterju 'Eagle Killer'

By

Tim ta’ riċerka mmexxi minn Martin Luther University Halle-Wittenberg u Freie Universität Berlin skopra t-tieni tossina prodotta miċ-cyanobacterium Aetokthonos hydrillicola. Dan il-batterju huwa magħruf li huwa diffiċli biex jiġi kkultivat u jipproduċi żewġ tossini, rarità fost iċ-ċjanobatterji. Sentejn ilu, it-tim skopra li l-ewwel tossina minn dan il-batterju hija responsabbli għal marda li tikkawża toqob fl-imħuħ tal-ajkli qargħi fl-Istati Uniti.

Fl-aħħar riċerka tagħhom, Markus Schwark mill-Università Martin Luther Halle-Wittenberg identifika u kkaratterizza t-tieni tossina. Din it-tossina, imsejħa "aetokthonostatin," għandha xebh strutturali ma 'tossini misjuba fiċ-ċjanobatterji tal-baħar li bħalissa qed jintużaw f'mediċini għat-trattament tal-kanċer. L-iskoperta ta’ din it-tieni tossina tista’ potenzjalment twassal għall-iżvilupp ta’ mediċini ġodda għall-ġlieda kontra l-kanċer.

L-eżistenza ta 'din it-tossina kienet suspettata għal xi żmien. Investigazzjonijiet preċedenti wrew li estratt ta' A. hydrillicola kien tossiku ħafna għaċ-ċelloli, anke fin-nuqqas tat-tossina identifikata qabel. Eżamijiet ulterjuri wrew li A. hydrillicola trid tkun qed tipproduċi tossina oħra qawwija ħafna.

Dr Jan Mareš u t-tim tiegħu mill-Akkademja tax-Xjenzi Ċeka ddeterminaw il-ġeni responsabbli għas-sintesi tal-molekula tossika l-ġdida. Ir-riċerkaturi jirrakkomandaw li jimmonitorjaw l-ilmijiet li jitimgħu n-netwerk tal-ilma tax-xorb, peress li A. hydrillicola jiffjorixxi fil-lagi u x-xmajjar Amerikani. Dan il-monitoraġġ se jgħin biex jiġu evitati riskji potenzjali għas-saħħa tal-bniedem.

L-istudju, ippubblikat fil-Proceedings of the National Academy of Sciences, jitfa 'dawl fuq il-proprjetajiet affaxxinanti u perikolużi ta' A. hydrillicola. B'aktar riċerka, ix-xjentisti jittamaw li jikxfu aktar dwar dawn it-tossini u potenzjalment jisfruttaw is-setgħa tagħhom għal skopijiet mediċinali.

– Markus Schwark et al, Aktar minn sempliċiment qattiel tal-ajkla: Iċ-cyanobacterium tal-ilma ħelu Aetokthonos hydrillicola jipproduċi derivattivi ta’ dolastatin tossiċi ħafna, Proċedimenti tal-Akkademja Nazzjonali tax-Xjenzi (2023). DOI: 10.1073/pnas.2219230120