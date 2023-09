Tipi ġodda ta 'Superkondutturi Maħluq Atomu Wieħed kull darba

By

Riċerkaturi mill-Università ta’ Zurich għamlu avvanz sinifikanti fil-qasam tas-superkonduttività billi rranġaw l-atomi wieħed wieħed. Dan l-avvanz għandu l-potenzjal li jirrevoluzzjona l-iżvilupp tal-materjali u javvanza t-teknoloġiji tal-komputazzjoni kwantistika.

Tradizzjonalment, it-topoloġija naturali ta 'l-atomi għamlitha ta' sfida biex jinħolqu effetti fiżiċi ġodda. Madankollu, ix-xjentisti fl-Università ta 'Zurich iddisinjaw b'suċċess superkondutturi billi rranġaw l-atomi individwalment, li rriżultaw fil-ħolqien ta' stati ġodda tal-materja.

Il-futur tal-elettronika jiddependi fuq l-iskoperta ta 'materjali uniċi, u dan l-avvanz joffri potenzjal promettenti għall-innovazzjoni. Billi jegħlbu l-limitazzjonijiet ta 'materjali li jseħħu b'mod naturali, ir-riċerkaturi wittew it-triq għal stati ġodda ta' materja fl-elettronika u teknoloġiji tal-kompjuter futuri.

L-iskoperta ta 'materjali ġodda hija kruċjali għall-iżvilupp ta' kompjuters futuri. Dan l-avvanz jista' jkollu implikazzjonijiet sinifikanti għad-disinn u l-funzjonalità tal-kompjuters. Mill-elettronika klassika għal kompjuters newromorfiċi u kompjuters quantum, it-tfittxija għal effetti fiżiċi ġodda hija forza li tmexxi dawn l-avvanzi.

Fl-istudju tagħhom ippubblikat fin-Nature Physics, ir-riċerkaturi mill-Università ta 'Zurich, b'kollaborazzjoni ma' fiżiċi mill-Istitut Max Planck tal-Fiżika tal-Mikrostruttura fil-Ġermanja, ippreżentaw approċċ ġdid għas-superkonduttività. Huma ħolqu l-materjali meħtieġa atomu b'atomu.

Is-superkondutturi huma partikolarment intriganti minħabba r-reżistenza elettrika żero tagħhom f'temperaturi baxxi. Jintużaw f'ħafna kompjuters quantum għall-interazzjonijiet eċċezzjonali tagħhom mal-kampi manjetiċi. Madankollu, numru żgħir biss ta 'stati superkondutturi ġew murija b'mod konklużiv fil-materjali. B'dan l-avvanz, ir-riċerkaturi setgħu joħolqu żewġ tipi ġodda ta 'superkonduttività.

Dan l-avvanz mhux biss jikkonferma t-tbassir teoretiku tal-fiżiċi iżda wkoll jiftaħ possibiltajiet biex jiġu esplorati stati ġodda tal-materja u l-applikazzjonijiet tagħhom fil-kompjuters quantum futuri.

Referenza: "Two-dimensional Shiba lattices as a possible platform for crystalline topological superconductivity" minn Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi u Titus Neupert , Fiżika tan-Natura, 10 ta’ Lulju 2023.

Sorsi:

– Nature Physics: Ġurnal xjentifiku rivedut mill-pari li jkopri l-fiżika, ippubblikat minn Nature Research. Jinkludi artikli, ittri, reviżjonijiet, punti ewlenin tar-riċerka, aħbarijiet u fehmiet, kummentarji, reviżjonijiet tal-kotba, u korrispondenza.