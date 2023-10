Gwerra Ċivili fost ir-riċerkaturi tas-sensi: It-teorija tal-informazzjoni integrata hija psewdoxjenza?

Il-qasam tar-riċerka dwar il-kuxjenza bħalissa jinsab imdawwar fi gwerra ċivili, b'riċerkaturi maqsuma dwar il-validità tat-teorija tal-informazzjoni integrata (IIT). Aktar minn 100 riċerkatur tas-sensi reċentement iffirmaw ittra li akkużaw lill-IIT li huwa psewdoxjenza. Madankollu, figuri oħra fil-qasam wieġbu billi kkritikaw l-ittra bħala li ma tantx kienet irraġunata u sproporzjonata. Iż-żewġ naħat huma mħassba dwar il-kredibilità u s-saħħa fit-tul tax-xjenza tas-sensi.

L-IIT, propost min-newroxjenzat Giulio Tononi, hija teorija ambizzjuża li għandha l-għan li tipprovdi kundizzjonijiet matematikament preċiżi biex jiġi ddeterminat meta sistema, bħal moħħ, tkun konxja. It-teorija ddur madwar miżura matematika msejħa ϕ, li tirrappreżenta l-integrazzjoni ta 'informazzjoni f'sistema. Skont l-IIT, sistema ssir konxja meta jkun hemm aktar ϕ fis-sistema kollha kemm hi milli f'xi waħda mill-partijiet tagħha.

Il-kritiċi tal-IIT jargumentaw li filwaqt li ċerti aspetti tat-teorija setgħu ġew ittestjati, ftit hemm appoġġ sperimentali għall-implikazzjonijiet kuraġġużi u kontro-intuwittivi tagħha. Madankollu, l-avversarji tal-ittra jsostnu li dan in-nuqqas ta 'appoġġ sperimentali huwa minnu għat-teoriji kurrenti kollha tas-sensi u jirrifletti l-isfidi bit-tekniki attwali ta' newroimaging.

Notevolment, reċentement seħħet ukoll "kollaborazzjoni avversarja" bejn l-IIT u teorija popolari oħra tas-sensi, it-teorija tal-ispazju tax-xogħol globali. Din il-kollaborazzjoni kienet tinvolvi t-tfassil ta’ esperimenti flimkien u l-qbil minn qabel dwar liema riżultati jiffavorixxu kull teorija. L-ewwel rawnd ta 'riżultati sperimentali taw riżultati mħallta, b'xi partijiet li jikkonfermaw tal-IIT u oħrajn jappoġġaw aspetti tat-teorija tal-ispazju tax-xogħol globali.

Fattur wieħed li jista' jinfluwenza d-dibattitu huwa li l-IIT mhux biss jiddependi fuq l-esperimentazzjoni xjentifika iżda jinkorpora wkoll riflessjoni filosofika. Tibda b'ħames assiomi, li l-proponenti jsostnu li jistgħu jkunu magħrufa permezz ta 'attenzjoni għall-esperjenza konxja tagħna stess. Dawn l-axioms huma mbagħad tradotti f'ħames postulati korrispondenti, li jiddeskrivu l-proprjetajiet meħtieġa għal sistema biex tinkorpora s-sensi.

Il-kwistjoni in kwistjoni tmur lil hinn mill-isfera tax-xjenza, peress li l-kuxjenza mhix xi ħaġa osservabbli pubblikament. Huwa magħruf privatament permezz tal-esperjenza suġġettiva tagħna stess. Filwaqt li dan jagħmilha diffiċli biex turi b'mod sperimentali liema teorija tas-sensi hija korretta, ifisser ukoll li għandna aċċess dirett għall-fenomenu nnifsu. Għalhekk, sħubija bejn ix-xjenza u l-filosofija hija meħtieġa biex tifhem bis-sħiħ u tersaq lejn is-sensi.

Huwa importanti li wieħed jinnota li filwaqt li l-IIT għandu d-difetti tiegħu, kemm xjentifikament kif ukoll filosofiku, huwa pijunier biex jaċċetta l-limitazzjonijiet tal-esperimentazzjoni xjentifika u jinkorpora għarfien filosofiku. Biss permezz ta’ kollaborazzjoni u approċċ olistiku nistgħu nittamaw li navvanzaw il-fehim tagħna tas-sensi.

