Iċ-Ċelloli tal-Bniedem Segwu Mudell ta' Daqs u Għadd

Fi studju reċenti ppubblikat fil-Proceedings of the National Academy of Sciences, riċerkaturi mill-Università McGill skoprew mudell affaxxinanti fiċ-ċelloli umani li jidher li jsegwi simetrija matematika konsistenti madwar l-organiżmu kollu. L-istudju juri relazzjoni inversa bejn id-daqs taċ-ċelluli u l-għadd, li jissuġġerixxi kompromess bejn dawn il-varjabbli.

Id-daqs u l-għadd taċ-ċelluli għandhom rwoli kruċjali fit-tkabbir u l-funzjoni tal-ġisem tal-bniedem. Madankollu, sa issa, l-ebda studju komprensiv ma eżamina r-relazzjoni bejn dawn il-fatturi madwar l-organiżmu uman kollu. Biex timla dan il-vojt, it-tim ta 'riċerka kkumpila dejta minn aktar minn 1,500 sors ippubblikat biex joħloq sett ta' dejta dettaljat tad-daqs taċ-ċelluli u l-għadd fit-tipi ewlenin ta 'ċelluli.

Is-sejbiet tal-istudju juru li hekk kif id-daqs taċ-ċelluli jiżdied, l-għadd taċ-ċelluli jonqos, u viċi versa. Dan ifisser li ċ-ċelloli fi ħdan klassi ta' daqs partikolari jikkontribwixxu b'mod ugwali għall-bijomassa ċellulari totali tal-ġisem. Ir-relazzjoni bejn id-daqs taċ-ċelluli u l-għadd hija vera f'diversi tipi ta 'ċelluli u klassijiet ta' daqs, li tindika mudell konsistenti ta 'omeostasi.

Ir-riċerkaturi jistmaw li raġel għandu madwar 36 triljun ċellula fil-ġisem tagħhom, filwaqt li n-nisa għandhom madwar 28 triljun ċellula, u tifel ta 'għaxar snin għandu madwar 17-il triljun ċellula. Id-distribuzzjoni tal-bijomassa taċ-ċelluli hija ddominata miċ-ċelluli tal-muskoli u tax-xaħam, filwaqt li ċ-ċelluli ħomor tad-demm, il-plejtlits u ċ-ċelluli bojod tad-demm għandhom influwenza sinifikanti fuq l-għadd taċ-ċelluli.

Interessanti, kull tip ta 'ċellula żżomm firxa ta' daqs karatteristika li tibqa 'uniformi matul l-iżvilupp ta' individwu. Dan il-mudell huwa konsistenti madwar l-ispeċi tal-mammiferi, u jissuġġerixxi prinċipju fundamentali tal-bijoloġija taċ-ċelluli.

B'mod ġenerali, din ir-riċerka titfa 'dawl fuq ir-relazzjoni kkomplikata bejn id-daqs taċ-ċelluli u l-għadd fil-ġisem tal-bniedem. Is-sejbiet jipprovdu għarfien siewi dwar l-iżvilupp u l-funzjonament taċ-ċelloli, li jiftħu toroq ġodda għal aktar esplorazzjoni fil-qasam tal-bijoloġija.

Sorsi:

– Proċedimenti tal-Akkademja Nazzjonali tax-Xjenzi (2023)

– Dipartiment tax-Xjenzi tad-Dinja u Planetarji, McGill University, Kanada.