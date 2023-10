L-Esperiment NA64 Jikxef Rivoluzzjoni fit-Tiftix għal Materja Skura

L-esperiment NA64 fis-CERN qed jagħmel passi sinifikanti fit-tfittxija għal materja skura, partikolarment fi ħdan mudelli ta 'materja skura termali li jinvolvu partiċelli sub-GeV. F'pubblikazzjoni reċenti f'APS Physical Review Letters, l-esperiment wera skoperta innovattiva: l-identifikazzjoni ta 'interazzjoni medjata mill-foton skur elużiv A0.

Il-materja skura, entità inviżibbli li tikkostitwixxi porzjon sinifikanti tal-massa tal-univers, tibqa’ puzzle misterjuża fil-qasam tax-xjenza. Mudelli ta’ materja skura termali, speċjalment dawk li fihom partiċelli sub-GeV, ħarġu bħala kandidati konvinċenti fit-tfittxija biex tiżvela din l-enigma.

Skont dawn il-mudelli, il-materja skura u l-materja ordinarja darba kienu f'ekwilibriju termali, jinnewtralizzaw lil xulxin b'rati ekwivalenti. Madankollu, hekk kif l-univers kiber u tkessaħ, dan l-ekwilibriju ġie mfixkel, u ħalla warajh fdal ta 'densità ta' materja skura. Biex tifhem aħjar din is-sitwazzjoni, hija meħtieġa forma ġdida ta 'interazzjoni li tgħaqqad materja skura u partiċelli mudell standard.

Fil-qalba ta 'din l-interazzjoni tinsab il-foton skur A0, li jservi bħala l-medjatur bejn il-materja skura χ u l-materja ordinarja. L-interazzjoni hija dipendenti fuq it-terminu tat-taħlit kinetiku (ϵ/2)F0μνFμν, fejn Fμν u F0μν jirrappreżentaw it-tensors tal-istress tal-kampijiet tal-foton u l-foton skur, u ϵ jirrappreżenta s-saħħa tat-taħlit.

Il-foton skur A0, assoċjat mal-grupp ta 'gauge UD(1) miksur spontanjament, għandu qawwa ta' akkoppjar skur eD. Dan l-akkoppjar huwa espress bħala Lint = -eDA0μJμD, b'JD jirrappreżenta l-kurrent tal-materja skura. Barra minn hekk, it-terminu tat-taħlit jiġġenera interazzjoni Lint = ϵeA0μJμem bejn A0 u l-kurrent elettromanjetiku Jμem, fejn e jirrappreżenta l-akkoppjar elettromanjetiku.

Il-fehim ta 'dawn il-konnessjonijiet kumplessi huwa kruċjali peress li jiffurmaw il-pedament biex jinkixfu l-misteri tal-materja skura u l-interazzjoni tagħha mal-mudell standard tal-fiżika tal-partikuli.

Biex jinnavigaw l-intricacies tal-mudelli termali skalar u fermionic materja skura, ir-riċerkaturi għandhom jistudjaw bir-reqqa l-ispazju tal-parametri. Dan jinvolvi l-esplorazzjoni tal-eżistenza mbassra ta 'partiċelli sub-GeV χ, li jistgħu jieħdu diversi forom: partiċelli skalari, Majorana, jew pseudo-Dirac, kollha akkoppjati mal-foton skur A0.

Id-determinazzjoni tal-valuri tal-parametri li jiddefinixxu s-sezzjoni trasversali tal-annihilation, id-densità tal-materja skura relikwa, u s-saħħa tal-akkoppjar skur αD hija essenzjali f'din l-esplorazzjoni. Dawn il-parametri jipprovdu għarfien dwar l-interazzjoni bejn it-taħlit tal-foton skur ϵ u l-akkoppjar αD, li jixħet dawl fuq in-natura tal-materja skura.

L-esperiment NA64 fis-CERN jinsab fuq quddiem fit-tfittxija għal materja skura sub-GeV. Permezz ta 'ħabtiet bejn 100 GeV elettroni u mira attiva, dan l-esperiment għandu l-għan li jikxef is-sigrieti tal-materja skura sub-GeV. Is-setup sperimentali jinkludi counters tat-tixpet, spettrometru manjetiku, kalorimetri, u diversi ditekters iddisinjati biex jidentifikaw u jikkaratterizzaw il-partiċelli.

L-ispettrometru manjetiku huwa komponent ewlieni li jippermetti rikostruzzjoni preċiża tal-momentum tal-elettron li jkun dieħel b'eżattezza impressjonanti ta '1%. Flimkien ma 'ditekters bħal Micromegas u kmamar tat-tubi tat-tiben, l-esperiment jipprovdi fehim komprensiv tal-interazzjonijiet tal-partikuli.

Madankollu, l-insegwiment ta 'materja skura sub-GeV tiġi bi sfidi, partikolarment fit-trattament ta' sinjali ta 'sfond li jistgħu joskuraw l-iskoperti mixtieqa. Dawn is-sorsi ta' l-isfond jinkludu telf ta' dimuon, μ, π, K taħsir ħażin, newtrali li jaħarbu, u punchthrough ta' hadrons newtrali. Ir-riċerkaturi jużaw tekniki innovattivi biex itaffu dawn is-sinjali fl-isfond, billi jużaw kriterji ta 'għażla appoġġjati minn simulazzjonijiet u analiżi tad-dejta biex jidentifikaw u jirrifjutaw sinjali mhux mixtieqa.

L-analiżi statistika għandha rwol vitali fit-tfittxija għall-fehim tal-materja skura. Permezz ta 'tekniki avvanzati, ir-riċerkaturi ddeterminaw limiti ta' fuq fuq is-saħħa tat-taħlit ϵ, u ġabu għarfien siewi għad-dawl. Ir-riżultati tal-esperiment NA64 stabbilixxew limiti ta 'esklużjoni tal-livell ta' kunfidenza ta '90% għal ϵ, li jiżvelaw ir-relazzjoni kkomplikata bejn ϵ u l-massa A0. Dawn ir-riżultati għandhom il-potenzjal li jsawru mill-ġdid il-fehim tagħna tal-materja skura, u jiftħu toroq ġodda għall-esplorazzjoni u r-riċerka.

L-implikazzjonijiet tas-sejbiet tal-esperiment NA64 jestendu lil hinn mil-laboratorju, u joffru restrizzjonijiet fuq mudelli ta 'materja skura termali. Il-pjani tal-parametri għal partiċelli ta 'materja skura ta' massa baxxa (y; mχ) u (αD; mχ) jipprovdu għarfien dwar l-isfidi li ċerti xenarji ta 'materja skura jiffaċċjaw u jimmotivaw aktar esplorazzjoni.

Ma 'kull skoperta, aħna pulzieri eqreb biex tiżvela l-enigma tal-materja skura u niksbu fehim aktar profond tal-univers.

sors:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Search for Light Dark matter with NA64 at CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.