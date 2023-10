Hubert Reeves: Astrofiżiku u Komunikatur tax-Xjenza

By

Hubert Reeves, l-astrofiżiku Kanadiż-Franċiż li miet reċentement fl-età ta’ 91 sena, ma kienx biss xjenzat ċċelebrat iżda wkoll komunikatur prominenti tax-xjenza. Imwieled f'Montreal fl-1932, Reeves żviluppa passjoni għall-astronomija ta' età żgħira, esplora d-dinja naturali u studja l-istilel bħala astronomu dilettanti. Il-faxxinu tiegħu mal-kożmo wasslitu biex isegwi karriera fl-astrofiżika, eventwalment kiseb PhD mill-Università ta’ Cornell u sar konsulent għall-programm spazjali tan-NASA.

Reeves kien magħruf għall-kapaċità tiegħu li jispjega kunċetti xjentifiċi kumplessi lill-pubbliku ġenerali, u ried jaqsam l-imħabba tiegħu għax-xjenza u l-univers ma 'udjenza usa'. Fl-1981, huwa ppubblika ktieb bit-titlu “Patience dans l'Azur” (Atomi tas-Silenzju: Esplorazzjoni tal-Edukazzjoni Kożmika), li sar bestseller fi Franza u ġie tradott f'25 lingwa. Il-ktieb irċieva tifħir għall-kapaċità tiegħu li jbiddel l-astrofiżika f'saga epika, u ssolidifika r-reputazzjoni ta' Reeves bħala komunikatur tax-xjenza tas-sengħa.

Tul il-karriera tiegħu, Reeves kiteb aktar minn 40 ktieb, inklużi diversi titoli għat-tfal. Sar wiċċ familjari fuq it-televiżjoni Franċiża, deher fuq programmi ta’ taħditiet letterarji popolari u udjenzi captivating bix-xagħar abjad selvaġġ tiegħu, għajnejn twinkling, u l-aċċent tal-Quebec. L-imġiba kariżmatika u impenjattiva tiegħu għamluh kelliem imfittex fid-dinja li titkellem bil-Franċiż, fejn sar magħruf bħala l-ekwivalenti Franċiż ta' Carl Sagan.

Reeves ma kienx biss komunikatur tax-xjenza iżda wkoll ambjentalist ewlieni. Huwa favur il-protezzjoni tan-natura u wissa bil-passjoni dwar il-perikli ta 'awto-distruzzjoni li l-umanità tiffaċċja. Huwa jemmen li l-bnedmin mhumiex l-ispeċi magħżula u li rridu nieħdu r-responsabbiltà għall-azzjonijiet tagħna biex niżguraw is-sopravivenza tagħna.

Il-kontribuzzjonijiet ta’ Hubert Reeves fil-qasam tal-astrofiżika u l-komunikazzjoni tax-xjenza ħallew impatt dejjiemi. Il-kapaċità tiegħu li jnaqqas id-distakk bejn l-għarfien xjentifiku u l-pubbliku ġenerali ispirat individwi bla għadd biex jaħsbu dwar il-misteri tal-univers u biex jgħożżu u jipproteġu d-dinja naturali.

