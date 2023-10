Ix-xjentisti Skopru Potenzjal Mud Lake fuq Mars

By

Ix-xjentisti sabu evidenza ta’ dak li jemmnu li darba kien lag tat-tajn fuq Mars, li jista’ jipprovdi ħjiel siewja fit-tfittxija għal sinjali tal-ħajja tal-passat fuq il-pjaneta. L-istudju ffoka fuq Hydraotes Chaos, reġjun ta 'terren kaos fuq Mars li jikkonsisti f'muntanji, kraters, u widien. Ir-riċerkaturi analizzaw immaġini meħuda mill-Mars Reconnaissance Orbiter tan-NASA u identifikaw żona ċatta fi ħdan Hydraotes Chaos li wriet sinjali ta’ sediment u tajn tbaqbieq minn taħt il-wiċċ.

L-istudju jissuġġerixxi li madwar 3.4 biljun sena ilu, waqgħet sistema ta’ akkwiferi f’Hydraotes Chaos, li wassal għal għargħar massiv li ddepożita ammonti kbar ta’ sediment fil-wiċċ. Dan is-sediment, jekk jiġi eżaminat mill-qrib, jista 'potenzjalment ikun fih bijofirem tal-ħajja tal-passat fuq Mars. Ir-riċerkaturi jemmnu li s-sediment fil-lag tat-tajn iffurmat madwar 1.1 biljun sena ilu, sew wara li l-ilma ta’ taħt l-art ta’ Mars x’aktarx sparixxa u l-pjaneta saret inospitabbli.

Fil-futur, ix-xjentisti jittamaw li jinvestigaw aktar il-lag tat-tajn tal-qedem biex jiddeterminaw meta Mars seta’ kien abitabbli u potenzjalment jospita l-ħajja. Iċ-Ċentru ta 'Riċerka Ames tan-NASA qed jiżviluppa strument imsejjaħ EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), li jista' jintuża biex jittestja blat għal bijomarkaturi, partikolarment lipidi. Hemm konsiderazzjonijiet li tieħu EXCALIBR fuq missjoni futura tan-NASA lejn il-qamar jew lejn Mars, bl-Hydraotes Chaos ikun sit potenzjali ta' nżul għal dan l-istrument.

Din ir-riċerka titfa’ dawl ġdid fuq il-possibbiltà li Mars darba jospita l-ħajja u tenfasizza l-importanza ta’ aktar esplorazzjoni u analiżi tat-terren Martian. Joffri prospetti eċċitanti għal missjonijiet futuri li jfittxu li jikxfu l-misteri ta 'Mars u sinjali potenzjali tal-ħajja tal-passat.

