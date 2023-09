YouTuber Bawa Aliran ASMR ke Tahap Baharu dengan Video Parodi

By

Video viral baru-baru ini di YouTube telah mencetuskan gelombang video parodi, semuanya berpusat di sekitar aliran ASMR yang popular. Video asal, yang dimuat naik oleh saluran YouTube Rusia JETCAR, menampilkan model berinteraksi dengan Bentley serba baharu, terlibat dalam pelbagai pencetus ASMR seperti mengetik dan berbisik.

ASMR, yang bermaksud "tindak balas meridian deria autonomi," merujuk kepada kesemutan atau sensasi menenangkan yang mungkin dialami individu sebagai tindak balas kepada rangsangan tertentu seperti bunyi, sentuhan dan visual. Ia telah menjadi trend popular di media sosial, dengan pengguna berkongsi video berbisik, mengetik dan bunyi menenangkan yang lain.

Walau bagaimanapun, apa yang membezakan video Bentley bukan hanya kandungan ASMRnya, tetapi potensi komedinya yang tidak disengajakan. Ini telah membawa kepada satu siri video parodi di mana YouTuber mencipta semula klip asal menggunakan kenderaan yang jauh lebih murah.

Dalam satu video parodi, YouTuber Just Sul mencipta semula adegan itu dengan trak pikap terpakai daripada Tata, pengeluar kereta India. Satu lagi video parodi popular menampilkan YouTuber Tyler Butterworth menggunakan Humvee tentera, meniru tindakan yang dilihat dalam video Bentley.

Malah YouTuber Austria Petutschnig Hons aus Schlatzing turut serta dalam keseronokan dengan parodi yang menampilkan traktor Steyrnya yang sederhana. Video ini membawa jenaka kepada trend ASMR dengan menggunakan kenderaan yang jauh berbeza dan menonjolkan kontras antara kemewahan dan kehidupan seharian.

Akhirnya, video parodi ini menawarkan pandangan yang ringan tentang aliran ASMR, menghiburkan penonton dan mempamerkan cara kreatif yang membolehkan YouTuber terlibat dengan aliran popular.

Sumber:

– PsychCentral – https://www.psychcentral.com/blog/what-is-asmr-autonomous-sensory-meridian-response/

– In The Know oleh Yahoo – https://www.intheknow.com/2021/02/15/youtubers-parody-asmr-video-expensive-car/