Keseluruhan Siri Dark Souls Dijual di Steam: Masa yang Sesuai untuk Mengunjungi Semula Trilogi RPG Aksi

Siri Dark Souls kini dijual di Steam, tepat pada masanya untuk keluaran Elden Ring: Shadow of the Erdtree yang dinanti-nantikan. Sebagai peminat dan peminat Dark Souls yang bermastautin, saya amat mengesyorkan agar anda memanfaatkan peluang ini untuk mengisi sebarang jurang dalam koleksi anda dan melawat semula permainan RPG aksi ikonik ini.

Jualan tamat pada hari Isnin, 11 September, jam 9 pagi PST / 12 malam EST / 5 petang BST, jadi jangan berlengah jika anda ingin mengambil kesempatan daripada diskaun.

Harga adalah seperti berikut:

– Dark Souls Remastered ialah potongan 50% pada £17.49 / $19.99.

– Dark Souls 2 dan DS2 Scholar of the First Sin mendapat potongan 50% pada £14.99 / $19.99.

– Dark Souls 3 diskaun 50% pada £19.99 / $29.99.

– Pas Musim Dark Souls 3 mendapat potongan 50% pada £9.99 / $12.49.

– Setiap DLC Dark Souls 2 mendapat potongan 50% pada £3.99 / $4.99.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa Dark Souls Remastered sudah termasuk kandungan DLC, manakala DS2 Scholar of the First Sin kedua-duanya mengadun semula permainan asas dan termasuk semua DLC. Walaupun sesetengah mungkin berdebat sama ada perubahan dalam Scholar of the First Sin meningkatkan keluaran asal DS2, ia membawa nilai tambah bagi mereka yang mencari pengalaman baharu.

Perlu dinyatakan bahawa trilogi Dark Souls jarang dijual di Steam, menjadikan ini peluang terbaik untuk menyelami kembali permainan yang mencabar dan bermanfaat ini.

Jika anda terlepas jualan atau hanya mahukan lebih banyak cadangan, kami mempunyai senarai permainan terbaik yang serupa dengan Dark Souls yang boleh anda tambahkan pada koleksi anda. Selain itu, kami mempunyai kompilasi permainan dunia terbuka yang penting yang pasti memberikan anda hiburan berjam-jam.

Sekarang adalah masa yang sesuai untuk mengambil salinan mana-mana permainan daripada siri Dark Souls dan memulakan perjalanan yang tidak dapat dilupakan melalui landskap berbahaya dan pertemuan yang menggembirakan. Jangan lepaskan peluang ini untuk melibatkan diri dalam karya agung FromSoftware.

Sumber: PCGamesN