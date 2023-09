Kisah Angkasawan Wanita Pertama Amerika yang Tidak Terungkap: Memecah Halangan dan Mencapai Ketinggian Baru

Dalam "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts," Loren Grush meneroka perjalanan enam wanita luar biasa yang memecahkan siling kaca dalam dunia penerokaan angkasa lepas yang didominasi lelaki. Grush mencabar naratif lazim tentang penguasaan lelaki kulit putih dalam perlumbaan angkasa lepas dan menyerlahkan sumbangan penting wanita ini, yang merupakan sebahagian daripada kelas pertama NASA untuk memasukkan wanita.

Grush memfokuskan pada kehidupan Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon dan Shannon Lucid. Wanita-wanita ini menyertai korps angkasawan NASA pada tahun 1978 dan berazam untuk mencapai ketinggian yang sebelum ini dilarang untuk mereka.

"The Six" memberikan gambaran sekilas tentang motivasi dan keraguan mereka, menawarkan pandangan tentang detik-detik apabila setiap wanita menyedari bahawa dia boleh memohon untuk menjadi seorang angkasawan. Grush menyifatkan proses pemilihan mereka sebagai langkah penting ke arah kepelbagaian, walaupun kelas itu masih kebanyakannya terdiri daripada lelaki kulit putih.

Buku ini juga menghadapi cabaran yang dihadapi wanita ini, termasuk perhatian media seksis, spekulasi chauvinis tentang percintaan dan seks di angkasa, dan perjuangan untuk mengimbangi kehidupan peribadi dan profesional. Grush memberikan contoh ketabahan dan keazaman mereka dalam menghadapi kesukaran, seperti perjuangan Ride untuk melindungi privasi dan kesihatan mentalnya di tengah-tengah penelitian media.

"The Six" juga menyerlahkan peranan penting yang dimainkan oleh juara untuk kepelbagaian di dalam dan di luar NASA. Ruth Bates Harris, seorang pekerja NASA, dengan berani mengkritik agensi itu kerana kekurangan kepelbagaian. Mercury 13, sekumpulan wanita yang menjalani ujian ketat pada awal 1960-an untuk membuktikan mereka mampu menjadi angkasawan, juga menerima pengiktirafan.

Grush menggabungkan pengalaman harian para angkasawan, mendedahkan aspek kerja mereka yang sangat biasa. Mereka menguji pakaian angkasa lepas, menggerakkan lengan robotik, dan mengemudi kerumitan bekerja dengan rakan sekerja lelaki yang mempamerkan kalendar pinup di pintu pejabat mereka.

Walaupun buku itu tidak terlepas daripada bahaya dan tragedi, Grush menekankan keberanian dan ketabahan yang melampaui jantina dan bangsa. Bencana Challenger berfungsi sebagai peringatan mendalam tentang risiko yang wujud dalam penerokaan angkasa lepas, dan pengorbanan muktamad yang dibuat oleh Resnik.

Dengan penyelidikan yang teliti dan penceritaan yang memikat, "The Six" meluaskan pemahaman kita tentang perlumbaan angkasa lepas dan mencabar tanggapan tradisional tentang siapa yang boleh menjadi milik "seluruh keluarga manusia."

Sumber: The New York Times