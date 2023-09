Apa Yang Anda Main Hujung Minggu Ini? Sorotan Nintendo dan Rancangan Permainan

Hujung minggu ini membawakan kita satu lagi edisi "Apa Yang Anda Mainkan?" di mana kami melihat beberapa sorotan daripada Nintendo Life dan berkongsi rancangan permainan kami untuk hujung minggu.

Bermula dengan berita, kami mengetahui bahawa tidak ada rancangan untuk DLC Tears of the Kingdom, tetapi terdapat banyak perbincangan tentang perkara yang kami ingin lihat. Kami juga dapat melihat mesej video Miyamoto dan Charles Martinet, walaupun ia tidak mendedahkan banyak maklumat baharu.

Dari segi permainan baharu, terdapat beberapa Nintendo Switch Lites bertemakan Animal Crossing yang mengejutkan dan Sea of ​​Stars terus mengagumkan dengan jualannya.

Beralih kepada ulasan, Fae Farm digambarkan sebagai "sim ladang yang cantik" dan Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge DLC, Dimension Shellshock, menerima maklum balas positif. Rune Factory 3 Special juga ditemui semula, dengan pendapat yang bercampur-campur.

Sekarang, mari kita lihat rancangan permainan penulis kami untuk hujung minggu.

Jim Norman sangat menyayangi Sea of ​​Stars dan tidak sabar untuk melihat kejutan apa yang ada padanya. Dia juga telah mengambil Star Wars Jedi: Fallen Order pada PS5 dan menikmatinya setakat ini.

Alana Hagues akan mengakhiri Sea of ​​Stars dan menuju ke penghujung yang sebenar. Dia juga merancang untuk melawat semula The Messenger dan mencuba Blasphemous sekali lagi.

PJ O'Reilly memberi tumpuan kepada permainan ruang tertentu tetapi akan meluangkan masa untuk mencuba Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge DLC, Dimension Shellshock.

Gavin Lane merasakan tekanan jadual yang padat dan ingin kembali ke Sea of ​​Stars. Dia juga berminat untuk mencuba The Many Pieces of Mr. Coo.

Zion Grassl baru-baru ini menyiapkan Zelda: Tears of the Kingdom dan tergoda untuk menerokainya dengan lebih lanjut. Dia juga sedang mempertimbangkan untuk bermain Bomb Rush Cyberfunk sebelum terjun ke Sea of ​​Stars.

