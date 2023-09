Bekas Angkasawan AS Menginspirasi Kerjaya dalam Sains dan Angkasa

Bekas angkasawan dari Amerika Syarikat, Heidemarie Stefanyshyn-Piper, melawat Muzium Tuhura Otago di Dunedin untuk acara "Out of This World". Acara ini bertujuan untuk memberi inspirasi kepada kerjaya dalam sains dan angkasa lepas dengan mempamerkan pencapaian dan pengalaman Puan Stefanyshyn-Piper sepanjang kerjayanya selama 13 tahun sebagai angkasawan. Aktiviti tersebut termasuk pertunjukan sains angkasa lepas interaktif, pertunjukan percuma di Planetarium Penjaga Perpetual muzium, dan sesi soal jawab dengan Puan Stefanyshyn-Piper. Duta AS Tom Udall menekankan kepentingan tenaga kerja yang pelbagai dan berbakat dalam bidang berkaitan STEM dan menyatakan kegembiraan dalam membawa seorang angkasawan ke Dunedin.

Puan Stefanyshyn-Piper terkenal sebagai wanita pertama yang mengetuai laluan angkasa lepas dalam penerbangan ulang-alik dan atas sumbangannya kepada Stesen Angkasa Antarabangsa. Dia menekankan kepentingan mengikuti minat seseorang apabila bercita-cita menjadi seorang angkasawan. Walaupun mempelajari matematik dan sains adalah penting, dia menasihatkan individu untuk memilih kerjaya yang mereka sukai. Beliau seterusnya menggalakkan bakal angkasawan untuk kekal dengan laluan pilihan mereka dan berusaha untuk cemerlang dalam bidang masing-masing.

Dr. Ian Griffin, pengarah muzium, menekankan kepentingan perwakilan yang pelbagai dalam masa depan sains. Dia menyatakan keterujaan kerana mempunyai angkasawan NASA, seperti Puan Stefanyshyn-Piper, sebagai sumber inspirasi untuk wanita muda dan kumpulan yang kurang diwakili dalam komuniti.

Sumber:

– Artikel asal dari akhbar New Zeland, Otago Daily Times, oleh Tim Scott, wartawan kadet PIJF, pada 22 September 2019.