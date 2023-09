RPG Akan Datang Minggu Ini: Eternights, Pokémon Scarlet & Violet, Baten Kaitos I & II HD Remaster, Monster Hunter Now dan Wandering Sword

Minggu ini merupakan minggu yang menarik untuk peminat RPG, kerana terdapat banyak keluaran permainan baharu. Permainan pertama dalam senarai ialah Eternights, RPG aksi seram pasca-apokaliptik yang menggabungkan unsur-unsur percintaan dan dating sims dengan mekanik RPG aksi yang sengit dan pantas. Pemain akan cuba menyelamatkan dunia sambil turut mengemudi dunia temu janji. Demo memberikan gambaran tentang persediaan pepejal permainan, dan peminat tidak sabar-sabar untuk melihat apa yang disediakan oleh keluaran penuh itu.

Seterusnya ialah Pokémon Scarlet & Violet: The Hidden Treasure of Area Zero Part 1: The Teal Mask, pengembangan untuk Pokémon Scarlet & Violet. Pengembangan besar ini telah dibahagikan kepada dua bahagian kerana jumlah kandungan. Bahagian pertama, bertajuk The Teal Mask, membawa pemain ke wilayah bertema Jepun yang dipanggil Kitakami, di mana mereka boleh menangkap Pokémon dari generasi lalu dan mengambil bahagian dalam aktiviti sampingan seperti mengambil gambar Pokémon yang mendiami hutan.

Baten Kaitos I & II HD Remaster ialah satu lagi keluaran penting minggu ini. RPG ini menampilkan sistem pertempuran berasaskan kad dan menawarkan naratif pembingkaian yang unik. Versi yang dikuasai semula termasuk pengubahsuaian pada skrip dan ciri kualiti hidup, menjadikannya versi muktamad bagi dua permata tersembunyi GameCube.

Bagi peminat RPG realiti tambahan, Monster Hunter Now ialah RPG berasaskan GPS terkini di tempat kejadian. Dibangunkan oleh Niantic, pencipta Pokémon GO, permainan ini membolehkan pemain memburu raksasa dalam kehidupan sebenar dan bekerjasama dengan pemain lain untuk melakukannya. Permainan ini menjanjikan pengalaman yang mengasyikkan dan menampilkan raksasa popular daripada francais Monster Hunter.

Akhir sekali, Wandering Sword ialah pengembaraan luas dan terbuka yang diilhamkan oleh Wuxia Cina dan budaya seni mempertahankan diri. Pemain mengikuti kisah Yuwen Yi, yang memulakan jalan balas dendam dan keadilan selepas ditinggalkan mati oleh geng jahat. Permainan ini menampilkan sistem perkembangan watak yang unik, pertempuran berasaskan giliran, dan sistem kerajinan dan memancing yang mantap.

Ini hanyalah sebahagian daripada RPG yang keluar minggu ini, menawarkan pelbagai pengalaman permainan untuk peminat genre.

