The Orange Pi Zero 2W: Pesaing kepada Raspberry Pi Zero 2W

Orange Pi Zero 2W ialah komputer papan tunggal alternatif (SBC) yang bertujuan untuk berfungsi sebagai pengganti Raspberry Pi Zero 2W yang popular. Dengan spesifikasi yang setanding dan faktor bentuk yang biasa, papan ini menawarkan pilihan yang menarik untuk peminat SBC.

Satu ciri ketara bagi Orange Pi Zero 2W ialah peningkatan RAM berbanding dengan Raspberry Pi Zero 2W. Model asas dilengkapi dengan 1GB RAM, dua kali ganda jumlah 2GB Raspberry Pi Zero 512W. RAM tambahan ini boleh meningkatkan prestasi dan keupayaan berbilang tugas papan.

Sama seperti rakan sejawatannya, Orange Pi Zero 2W mengekalkan faktor bentuk yang sama dan mempunyai pengepala GPIO 40-pin. Ia juga menyokong storan kad microSD dan serasi dengan sistem pengendalian popular seperti OS Orange Pi, Ubuntu, Debian dan Android 12 TV.

Menjana kuasa Orange Pi Zero 2W ialah pemproses Allwinner H618 Cortex-A53 dengan kelajuan asas 1.5 GHz. Pemproses ini menyediakan kuasa pemprosesan yang mencukupi untuk pelbagai tugas dan aplikasi.

Dari segi harga, model asas Orange Pi Zero 2W boleh didapati dengan harga $12.90 di AliExpress, yang lebih murah daripada harga disyorkan Raspberry Pi Zero 2W sebanyak $15. Selain itu, ia boleh dibeli di Amazon dengan harga $15 (USD). Untuk spesifikasi yang lebih terperinci, laman web rasmi Orange Pi menyediakan maklumat lanjut.

Secara keseluruhan, Orange Pi Zero 2W membawa alternatif yang menarik kepada Raspberry Pi Zero 2W. Dengan peningkatan RAM dan ciri setanding, SBC ini menawarkan pengguna kelonggaran untuk meneruskan projek mereka pada titik harga yang berpatutan.

– Definisi SBC: Komputer papan tunggal (SBC) ialah komputer lengkap yang dibina pada papan litar tunggal, dengan mikropemproses, memori, input/output (I/O) dan ciri lain yang diperlukan untuk komputer berfungsi sepenuhnya.

– Definisi GPIO: Input/Output Tujuan Am (GPIO) ialah pin generik pada mikropengawal atau komputer papan tunggal yang boleh digunakan untuk input atau output digital.

