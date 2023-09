Muatan JGOD Kastov 762: Senjata Serbaguna untuk Panggilan Tugas

By

JGOD, pakar Call of Duty yang terkenal, telah menganalisis senapang serangan Kastov 762 dan memberikan pemuatan yang disyorkan untuk pemain. Senjata ini dianggap sebagai pilihan "all around niche", terutamanya sesuai untuk mod permainan trio.

Salah satu ciri menonjol Kastov 762, menurut JGOD, ialah kelajuan tambah nilainya yang pantas. Ini membolehkan pemain kembali beraksi dengan pantas dan cekap. Untuk memaksimumkan potensinya, JGOD mencadangkan lampiran berikut:

– Muncung: ZLR Talon 5+ untuk kawalan undur menegak dan mendatar yang lebih baik.

– Tong: Tong KAS-10 584MM untuk kawalan gegelung menegak yang dipertingkatkan, walaupun dengan sedikit penurunan dalam kawalan gegelung mendatar.

– Underbarrel: FTAC Ripper 56 untuk kawalan undur menegak dan mendatar yang lebih tinggi.

– Mag: 45 Mag Bulat untuk kapasiti peluru lanjutan.

– Optik: AIM OP-V4 untuk kestabilan sasaran yang lebih baik, walaupun terdapat sedikit pengurangan dalam kawalan mundur menegak.

JGOD membandingkan Kastov 762 dengan beberapa senapang serangan lain, termasuk TAQ V, TAQ 56, RAPP H, Sakin MG38, Cronen Squall dan M13B yang popular. Pilihan alternatif ini menyediakan pemain dengan pelbagai pilihan yang sesuai dengan gaya permainan mereka.

Dengan menggunakan lampiran yang disyorkan dan memahami kekuatan Kastov 762, pemain boleh menguasai medan perang dengan berkesan dalam Call of Duty.

