Artikel Baharu: Push Promosi Xbox untuk Call of Duty: Modern Warfare III

By

Pengguna Xbox telah bertemu dengan iklan yang terkenal hari ini, menggalakkan mereka untuk membeli Call of Duty: Modern Warfare III, ansuran terbaru dalam francais permainan popular. Skrin percikan, yang muncul apabila menghidupkan konsol, telah mencetuskan reaksi bercampur-campur dalam kalangan pemain.

Walaupun sesetengah peminat Xbox menyatakan keterujaan mereka untuk kempen baharu itu dan dengan penuh semangat menerima iklan itu, yang lain kurang berminat. “Ini bodoh. Saya tidak bermain Call of Duty; Saya tidak pernah membeli Call of Duty. Saya tidak sepatutnya menghidupkan Xbox saya dan perkara pertama yang saya lihat ialah tambahan untuk permainan, atau apa-apa sahaja dalam perkara itu,” kata seorang pengguna yang tidak berpuas hati.

Perbandingan dibuat dengan promosi serupa untuk Starfield, satu lagi permainan yang dinanti-nantikan, yang menerima rawatan skrin percikan ringkas semasa pelancarannya pada bulan September. Kebimbangan telah dibangkitkan tentang potensi pencerobohan amalan pengiklanan sedemikian pada masa hadapan.

"Saya tidak fikir ia adalah perkara yang besar jika ia adalah acara atau keluaran pihak pertama, tetapi saya dapat melihat mengapa orang tidak menyukainya," empati pengguna lain.

IGN menghubungi Xbox untuk mendapatkan komen tetapi tidak menerima jawapan pada masa penulisan.

Sebagai tambahan kepada skrin percikan, Xbox juga menawarkan latar belakang dinamik yang boleh dimuat turun yang menampilkan watak Kapten Harga yang disayangi daripada francais Call of Duty.

Dorongan promosi oleh Xbox untuk Call of Duty: Modern Warfare III ini dibuat berikutan pengambilalihan Microsoft Activision Blizzard baru-baru ini dengan jumlah yang mengejutkan sebanyak $69 bilion. Walaupun perjanjian pemasaran PlayStation untuk Call of Duty dilanjutkan sehingga 2024, pemilikan baharu Xbox tidak menghalang mereka daripada mempromosikan pemerolehan permata mahkota mereka secara aktif.

Call of Duty: Modern Warfare III akan dikeluarkan secara berperingkat, bermula dengan akses awal kepada kempen pada 2 November untuk pelanggan prapesanan. Permainan ini akan meneruskan jalan cerita daripada Modern Warfare II dan memperkenalkan elemen baharu seperti Open Combat Missions, dengan berbilang pemain boleh didapati pada 10 November.

FAQ:

S: Apakah itu Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Call of Duty: Modern Warfare III ialah permainan video yang sangat popular dan ansuran terkini dalam francais Call of Duty.

S: Adakah Call of Duty: Modern Warfare III tersedia di Xbox?

J: Ya, Call of Duty: Modern Warfare III tersedia di Xbox, bersama dengan platform lain.

S: Apakah skrin percikan?

J: Skrin percikan ialah imej atau iklan yang dipaparkan apabila komputer atau aplikasi konsol dilancarkan.

S: Bilakah Call of Duty: Modern Warfare III akan dikeluarkan?

J: Akses awal kepada kempen bermula pada 2 November 2022, dengan berbilang pemain tersedia pada 10 November 2022.

S: Berapa harga Microsoft memperoleh Activision Blizzard?

J: Microsoft memperoleh Activision Blizzard dengan harga $69 bilion.

Sumber: IGN (https://www.ign.com)