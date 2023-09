By

Penerbit Aniplex telah mengumumkan permainan gaya permainan papan baharu bertajuk Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! untuk Nintendo Switch. Ditetapkan untuk dikeluarkan pada tahun 2024, permainan ini berdasarkan siri anime dan manga yang sangat popular, Demon Slayer. Walau bagaimanapun, pada masa ini, ia hanya boleh didapati di Jepun.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! mengikuti adaptasi permainan video pertama francais, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, yang dilancarkan pada 2021 dan hadir ke Nintendo Switch pada 2022. Sementara butiran mengenai Mezase! Saikyou Taishi! kini terhad, treler pengumuman dan laman web rasmi Demon Slayer menawarkan gambaran tentang apa yang pemain boleh jangkakan.

Tidak seperti adaptasi permainan pertarungan sebelumnya, Mezase! Saikyou Taishi! nampaknya lebih tertumpu pada pengalaman seperti permainan papan, yang berpotensi mendapat inspirasi daripada siri Mario Party yang popular. Walaupun mekanik permainan tertentu belum didedahkan, peminat Demon Slayer boleh menjangkakan pengalaman yang mengasyikkan dan menarik yang serupa dengan permainan pertempuran yang diterima baik.

Walaupun keluaran barat belum disahkan, terdapat harapan bahawa peminat di luar Jepun juga akan mendapat peluang untuk menikmati Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Peminat Demon Slayer sama-sama boleh berkongsi keterujaan dan jangkaan mereka untuk permainan dalam komen.

