'Gelembung Galaksi' Berbilion Tahun Cahaya Ditemui di Alam Semesta Berdekatan

Ahli astronomi telah membuat penemuan yang luar biasa di halaman belakang galaksi kita: "gelembung galaksi" pertama, struktur kosmik yang besar sejak peringkat awal alam semesta. Menjangkau satu bilion tahun cahaya, gelembung besar ini adalah kira-kira 10,000 kali lebih lebar daripada galaksi Bima Sakti kita sendiri. Walaupun saiznya, gelembung itu agak dekat dengan kita, terletak pada jarak 820 juta tahun cahaya dalam apa yang dirujuk oleh ahli astronomi sebagai alam semesta yang berdekatan. Di dalam gelembung itu, saintis telah menemui supercluster galaksi Bootes, yang dikelilingi oleh kekosongan besar yang dikenali sebagai "The Great Nothing."

Gelembung galaksi ini terdiri daripada cangkerang sfera yang membungkus supercluster Bootes pada terasnya. Struktur ini juga mengandungi supercluster galaksi lain, termasuk Tembok Besar Sloan yang terkenal. Penemuan gelembung ini mengesahkan fenomena yang pertama kali dicadangkan oleh ahli kosmologi Jim Peebles pada tahun 1970. Peebles berteori bahawa gelombang bunyi yang dipanggil baryon acoustic oscillations (BAOs) telah dicipta di alam semesta awal kerana interaksi antara graviti dan radiasi. Gelombang bunyi ini menyebabkan buih-buih terbentuk semasa ia beralun melalui plasma panas. Apabila alam semesta mengembang dan menyejuk dari semasa ke semasa, bentuk buih ini menjadi pejal dan membesar.

Sebelum ini, ahli astronomi telah mengesan isyarat BAO di galaksi berdekatan. Walau bagaimanapun, gelembung yang ditemui baru-baru ini ialah ayunan akustik baryon tunggal pertama yang dikenal pasti. Gelembung itu dinamakan Ho'oleilana, yang bermaksud "menghantar bisikan kebangkitan" dalam bahasa Hawaii, oleh pengarang utamanya Brent Tully. Tully terjumpa gelembung tanpa diduga semasa mencari melalui katalog baharu galaksi. Untuk menggambarkan bentuk tiga dimensi Ho'oleilana, Tully dan pasukannya bekerjasama dengan ahli kosmologi Cullan Howlett, yang secara matematik menentukan struktur sfera yang paling sesuai berdasarkan data.

Penemuan yang luar biasa ini mungkin hanya permulaan. Dengan pelancaran teleskop angkasa Euclid Eropah dan pembinaan teleskop radio besar-besaran seperti Square Kilometer Array di Afrika Selatan dan Australia, lebih banyak buih galaksi dapat diperhatikan di seluruh alam semesta. Kemajuan dalam teknologi pemerhatian ini akan memberikan penyelidik pandangan yang lebih luas tentang kosmos dan berpotensi mendedahkan struktur kosmik tambahan yang menakjubkan.

