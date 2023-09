Model iPhone Pro Baharu Apple: Harga dan Peningkatan

By

Apple bersedia untuk memperkenalkan model iPhone Pro baharunya pada acara pelancaran malam ini, dan walaupun terdapat banyak kebocoran dan laporan mendedahkan telefon yang akan datang, satu misteri kekal: harga. Khabar angin mencadangkan bahawa akan ada kenaikan harga untuk model yang dijual di AS, tetapi bagaimana dengan harga di India?

Di AS, siri iPhone 14 bermula pada $799, manakala model asas untuk pembeli India ditetapkan pada Rs 79,900. Dijangka harga untuk model bukan Pro akan kekal seperti tahun lepas. Walau bagaimanapun, untuk iPhone 15 Plus, harga Rs 89,900 dijangkakan.

Sekarang, mari bercakap tentang model Pro. iPhone 15 Pro dijangka hadir dengan kenaikan harga $100, berpotensi bermula pada $1099 di AS. Di India, mungkin terdapat peningkatan sekurang-kurangnya Rs 10,000 berbanding model tahun lepas. Bagi iPhone 15 Pro Max, ia mungkin menyaksikan kenaikan harga yang lebih besar, berpotensi mendarat pada $1299 di AS, dengan pembeli India menyaksikan peningkatan yang ketara daripada tahun sebelumnya.

Model iPhone 15 standard akan melihat beberapa peningkatan yang ketara. Takik biasa akan digantikan oleh Pulau Dinamik, mengembangkan hartanah skrin dan mengurangkan bezel. Kamera utama dikhabarkan akan dinaik taraf daripada 12 MP kepada 48 MP, dan peranti itu akan dikuasakan oleh cipset A16 Bionic. Selain itu, kedua-dua model bukan Pro dan Pro dijangka menggunakan port USB Jenis-C, menggantikan kabel Lightning.

Model Pro akan menampilkan bingkai titanium, menggantikan keluli tahan karat, menghasilkan berat yang lebih ringan. iPhone 15 Pro Max akan memperkenalkan kanta periskop yang menawarkan zum optik 5x-6x. Kedua-dua model Pro juga akan beralih kepada port USB Type-C.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa anggaran kenaikan harga ini adalah berdasarkan khabar angin, jadi mereka harus diambil dengan keraguan.

Sumber:

– Apple akan memperkenalkan model iPhone Pro baharu pada acara pelancaran malam ini.

– Harga untuk model bukan Pro dijangka kekal sama seperti tahun lepas.

– iPhone 15 Plus dijangka dijual pada harga Rs 89,900.

– iPhone 15 Pro berpotensi bermula pada $1099 di AS.

– iPhone 15 Pro Max mungkin menyaksikan kenaikan harga kepada $1299 di AS.

– Model iPhone 15 akan mempunyai paparan Pulau Dinamik.

– Kamera utama dikhabarkan akan dinaik taraf kepada 48 MP.

– Peranti akan dikuasakan oleh cipset A16 Bionic.

– Kedua-dua model bukan Pro dan Pro dijangka menggunakan port USB Type-C.

– Model Pro akan menampilkan bingkai titanium, mengurangkan berat badan.

– iPhone 15 Pro Max akan memperkenalkan lensa periskop dengan zum optik.