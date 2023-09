Valve Meraikan Ulang Tahun Ke-20 Akaun Pengguna Tertua Steam dengan Lencana Khas

Valve, pencipta Steam, sedang memperingati ulang tahun ke-20 beberapa akaun pengguna tertua platform itu dengan memberikan mereka lencana digital khas. Lencana ini menampilkan skema warna Steam asal dan telah mencetuskan gelombang nostalgia di kalangan pemain, menurut IGN.

Steam, etalase permainan PC digital terbesar di dunia, mula-mula membuka pintunya kepada pemain pada September 2003. Ia cepat mendapat populariti, dengan salah satu cabutan terawalnya ialah permainan "Counter-Strike." Hebatnya, beberapa akaun awal yang menyertai platform masih aktif hari ini, dan pengguna telah berkongsi kenangan pada hari-hari awal tersebut.

Valve telah terus mengembangkan Steam selama bertahun-tahun, mengembangkan perkhidmatan dan penawarannya. Baru-baru ini, syarikat itu juga menceburi pembangunan perkakasan dengan pengumuman Steam Deck. Peranti permainan mudah alih ini menandakan peristiwa penting dalam perjalanan platform.

Pada bulan Januari, Steam mencapai pencapaian penting, dengan memecahkan rekod 10 juta pemain terlibat dalam permainan di platform secara serentak. Ini mencerminkan daya tarikan platform yang kekal dan komuniti pemain PC yang semakin berkembang yang memilih Steam sebagai destinasi permainan pilihan mereka.

Antara permainan paling popular di Steam pada masa ini ialah "Counter-Strike: Global Offensive" Valve, yang mempunyai hampir sejuta pemain setiap hari, serta "Dota 2," "PUBG: Battlegrounds" oleh Tencent Holdings ADR, "Call of Duty: Modern Warfare 2" oleh Activision Blizzard Inc, "Lost Ark" oleh Amazon.com Inc, "FIFA 23" oleh Electronic Arts Inc, dan "Apex Legends" oleh Respawn.

Lencana digital khas yang diberikan kepada akaun Steam tertua berfungsi sebagai peringatan tentang sejarah platform yang kaya dan impak yang berkekalan terhadap industri permainan.

