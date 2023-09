Kebimbangan Sekeliling Fitbit dan Pengendalian Data Kesihatan Google

By

Fitbit dan Google baru-baru ini menghadapi kritikan kerana pengendalian mereka terhadap data kesihatan sensitif pengguna. Walaupun Fitbits ialah peranti popular yang menjejaki pelbagai metrik kesihatan, kebimbangan telah dibangkitkan tentang cara data ini digunakan, terutamanya berkaitan amalan pengiklanan sasaran Google. Google dan Fitbit agak berahsia tentang ke mana data itu pergi, hanya menyatakan bahawa ia digunakan secara bertanggungjawab dan dikongsi untuk pemprosesan yang diperlukan atau dengan persetujuan pengguna.

Keadaan ini bukan unik untuk Fitbit dan Google; semua penjejak kecergasan dan jam tangan pintar mengumpul dan menyimpan data. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh skala operasi pengiklanan terdorong data Google, mereka berada di bawah pengawasan yang lebih tinggi berbanding pengeluar boleh pakai lain. Ini telah membawa kepada percubaan oleh pihak lain untuk menyiasat cara data kesihatan Fitbit digunakan dan untuk memastikan Google bertanggungjawab atas kekurangan ketelusannya.

Potensi penyalahgunaan data kesihatan menimbulkan kebimbangan yang ketara. Apabila digabungkan dengan data lain yang dikumpul oleh Google, seperti maklumat GPS, ia mewujudkan profil individu yang komprehensif, membolehkan pengiklanan disasarkan dan amalan yang berpotensi mendiskriminasi. Gabungan data kesihatan Fitbit dengan data Google yang lain boleh membawa kepada diskriminasi dan eksploitasi dalam pelbagai sektor, termasuk penjagaan kesihatan dan insurans kesihatan.

Implikasi pelanggaran privasi adalah meluas. Data daripada jam tangan pintar boleh digunakan untuk meningkatkan premium insurans kesihatan atau diakses oleh kerajaan untuk tujuan kontroversi. Tanpa undang-undang privasi yang ketat, masa depan kita boleh dipenuhi dengan pelanggaran privasi sedemikian.

Pengguna Fitbit kini dibiarkan dalam kegelapan tentang ke mana data mereka pergi, kerana ketelusan kurang. Walaupun permintaan maklumat daripada organisasi seperti None Of Your Business (NOYB) telah dibuat, mereka tidak membuahkan hasil yang ketara. Apple, yang menekankan penyulitan data kesihatan yang dikongsi di iCloud, telah menolak permintaan kerajaan untuk membuka kunci peranti. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa keadaan boleh berubah dengan cepat dalam industri teknologi.

Berdasarkan kebimbangan ini, pengguna jam tangan pintar dan penjejak kecergasan dinasihatkan untuk menyemak dengan teliti dasar privasi perjanjian pengguna peranti mereka. Situasi berterusan antara Fitbit dan Google ini akan terus dipantau dengan teliti untuk perkembangan selanjutnya.

Sumber:

- [Tajuk Sumber] oleh [Pengarang], [Penerbitan], [Tarikh]

- [Tajuk Sumber] oleh [Pengarang], [Penerbitan], [Tarikh]