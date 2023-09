Amalan Berasaskan Bukti dan Evolusi Program Tidak Sabar untuk Belajar

Can't Wait to Learn, program pendidikan digital War Child untuk kanak-kanak yang terjejas akibat konflik, sentiasa berpandukan bukti saintifik. Walau bagaimanapun, untuk dianggap benar-benar "berasaskan bukti," sesuatu intervensi mesti memenuhi kriteria tertentu. Melalui kajian berskala besar di Uganda, Can't Wait to Learn kini telah memenuhi kriteria ini, menandakan evolusi yang menarik untuk program ini.

Amalan berasaskan bukti ialah konsep bahawa amalan pekerjaan, seperti kejururawatan, pendidikan, atau sokongan psikososial untuk kanak-kanak, harus berdasarkan bukti saintifik. Ia melibatkan penggunaan proses penyelidikan yang ketat untuk membuktikan kesan campur tangan, dan bukannya bergantung pada tradisi, gerak hati atau pengalaman peribadi. Organisasi bantuan mesti bersedia untuk bertanggungjawab untuk memastikan mereka tidak mendatangkan lebih banyak mudarat daripada kebaikan.

Pendekatan berasaskan bukti bermula dengan intervensi yang menjalani penyelidikan saintifik, seperti penilaian kebolehlaksanaan atau ujian terkawal. Penemuan daripada kajian ini digunakan untuk menyesuaikan dan menambah baik kaedah jika ia tidak konklusif atau tidak mencukupi. Jika dapatan adalah positif, intervensi diteruskan ke fasa penilaian seterusnya.

Can't Wait to Learn menjalani percubaan terkawal rawak di Uganda sepanjang 18 bulan yang lalu. Kajian itu melibatkan 1507 kanak-kanak dari 30 buah sekolah di Daerah Isingiro. Separuh daripada sekolah menggantikan pelajaran bahasa Inggeris dan matematik biasa dengan Can't Wait to Learn untuk membandingkan keberkesanannya secara langsung. Hasil kajian, yang akan diterbitkan tidak lama lagi dalam jurnal saintifik, menunjukkan bahawa Can't Wait to Learn bukan sahaja berprestasi lebih baik daripada pendidikan standard tetapi juga mengatasi kebanyakan program EdTech yang digunakan dalam tetapan yang serupa.

Perbicaraan di Uganda ini mengukuhkan Can't Wait to Learn sebagai program berasaskan bukti yang lengkap. Ia adalah sebahagian daripada koleksi 10 kajian penyelidikan yang dijalankan oleh War Child di negara-negara seperti Chad, Jordan, Lubnan, dan Sudan sejak program itu dimulakan. Di Sudan, kajian mendapati kanak-kanak meningkat hampir dua kali ganda dalam matematik dan hampir tiga kali ganda dalam membaca berbanding program pembelajaran kerajaan untuk kanak-kanak luar sekolah.

Pencapaian penting di Uganda ini menandakan permulaan perjalanan penskalaan Can't Wait to Learn. Selaras dengan pendekatan penyetempatan, pelaksanaan program telah diserahkan kepada majlis perbandaran tempatan. Dengan berkongsi perkara yang berkesan dan tidak melalui penyelidikan, Can't Wait to Learn bertujuan untuk menggalakkan kemajuan yang bermakna ke arah menyediakan pendidikan percuma, saksama dan berkualiti untuk semua kanak-kanak yang terjejas akibat konflik.

Can't Wait to Learn pada mulanya dibangunkan di Sudan pada tahun 2012 dan sejak itu telah diuji dan dilaksanakan di pelbagai negara. Ia telah mencapai kira-kira 100,000 kanak-kanak setakat ini, dengan prospek yang menjanjikan untuk pertumbuhan masa depan.

Sumber:

– Can't Wait to Learn – Program pendidikan digital War Child untuk kanak-kanak yang terjejas akibat konflik

– Mark Jordans, Profesor Kesihatan Mental Global Kanak-kanak dan Remaja dan Pengarah Penyelidikan & Pembangunan Kanak-kanak Perang

– Jasmine Turner, ketua penyelidikan untuk Can't Wait to Learn