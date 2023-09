USAID Berusaha Menutup Jurang Digital Jantina

By

Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat (USAID) komited untuk mempromosikan kesaksamaan jantina dan memperkasakan wanita dan gadis di seluruh dunia. Salah satu halangan utama untuk mencapai matlamat ini ialah jurang jantina digital, yang menafikan peluang ekonomi yang lebih besar kepada wanita, akses sama rata kepada maklumat dan keupayaan untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian yang penting. Untuk menangani isu ini, Naib Presiden Kamala Harris melancarkan Dana Ekonomi Digital Wanita (Wi-DEF) awal tahun ini, menerima pembiayaan awal daripada USAID dan Yayasan Bill & Melinda Gates.

The Women in the Digital Economy Fund telah menerima rangsangan yang ketara dengan ikrar pembiayaan tambahan daripada Microsoft dan Kerajaan Republik Korea. Microsoft telah menjanjikan $10 juta, dan Republik Korea Selatan telah menjanjikan $1.6 juta, menjadikan jumlah pembiayaan untuk Dana itu kepada $11.6 juta. Pelaburan ini akan memainkan peranan penting dalam mewujudkan dunia digital yang lebih saksama dengan merapatkan jurang jantina.

Berdasarkan kejayaan Dana tersebut, USAID melancarkan Inisiatif Wanita dalam Ekonomi Digital, yang bertujuan untuk mengumpulkan rakan kongsi daripada kerajaan, sektor swasta, organisasi dermawan dan masyarakat sivil. Sumbangan daripada rakan kongsi ini telah pun melebihi $515 juta, menyelaraskan usaha untuk mengurangkan lagi jurang digital jantina.

Beberapa kerajaan, termasuk Australia, Kanada, Finland, Jerman, Jepun, Korea Selatan, Sweden dan United Kingdom, telah berikrar sokongan mereka terhadap inisiatif tersebut. Pelaburan mereka akan menumpukan pada pembangunan penyelesaian digital yang inovatif untuk merapatkan jurang jantina dalam perkhidmatan internet mudah alih dan wang mudah alih, menggalakkan rangkuman kewangan digital dan pemerkasaan wanita, meningkatkan kemahiran digital dan pendidikan untuk wanita, dan memastikan keselamatan dan keselamatan untuk wanita dan gadis apabila terlibat. dengan teknologi.

Selain itu, syarikat sektor swasta, pertubuhan dermawan dan kumpulan masyarakat sivil juga telah memberikan sumbangan yang besar untuk memajukan usaha itu. Syarikat dan organisasi seperti Perkhidmatan Web Amazon, Yayasan Bill & Melinda Gates, CARE, Citi, GSMA, Mastercard, Microsoft, Yayasan Visa dan Visa Inc. adalah antara mereka yang telah menjanjikan sokongan. Sumbangan mereka akan membolehkan inovasi digital yang lebih besar yang akan memberi manfaat kepada wanita di seluruh dunia, termasuk menyediakan perkhidmatan kewangan digital kepada wanita dalam rantaian bekalan, menawarkan ketersambungan dan latihan literasi digital, membantu petani wanita dalam mengakses alat produktiviti, dan memudahkan akses kepada peranti mudah alih mampu milik dan sambungan internet untuk usahawan wanita.

USAID dan rakan kongsinya berdedikasi untuk menutup jurang digital jantina, terutamanya dalam komuniti yang sering diabaikan. Agensi itu menjemput rakan kongsi baharu untuk menyumbang kepada Wanita dalam Dana Ekonomi Digital dan mengambil bahagian dalam Inisiatif Ekonomi Digital Wanita, kerana kerjasama adalah kunci untuk memperkasakan wanita dan mencapai kesaksamaan jantina dalam era digital.

Sumber:

– Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat (USAID)

- Rumah Putih