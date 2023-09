Apple Menangi Pertikaian Paten Terhadap Masimo Memihak kepada Pembangunan Apple Watch

Dalam kemenangan Apple baru-baru ini, mahkamah rayuan AS mengekalkan keputusan tribunal Pejabat Paten AS untuk membatalkan sebahagian daripada beberapa paten yang dimiliki oleh syarikat pemantau kesihatan Masimo. Pertikaian itu berpunca daripada dakwaan bahawa teknologi Apple Watch melanggar paten Masimo. Mahkamah Rayuan AS untuk Litar Persekutuan memutuskan bahawa bahagian berkaitan paten Masimo adalah tidak sah disebabkan oleh penerbitan terdahulu yang mendedahkan ciptaan yang sama. Paten ini berkaitan dengan penggunaan cahaya untuk mengukur biomarker seperti kadar jantung dan paras oksigen darah.

Masimo, yang berpangkalan di Irvine, California, telah menuduh Apple mencuri teknologinya dan memasukkannya ke dalam beberapa model Apple Watch. Walau bagaimanapun, perbicaraan juri di mahkamah persekutuan California berhubung perkara ini berakhir pada bulan Mei dengan percubaan salah. Masimo juga telah meyakinkan hakim Suruhanjaya Perdagangan Antarabangsa AS bahawa Apple Watches melanggar salah satu patennya, yang berpotensi membawa kepada larangan import pada jam tangan pintar jika keputusan itu dikekalkan.

Di sebalik kemunduran baru-baru ini, Masimo menyatakan bahawa keputusan Litar Persekutuan tidak melibatkan paten yang dipertikaikan dalam kes Suruhanjaya Perdagangan Antarabangsa, dan tuntutan syarikat terhadap Apple di California akan diteruskan.

Sebagai tindak balas, Apple telah menyaman Masimo secara berasingan atas pelanggaran paten di mahkamah persekutuan Delaware, mendakwa bahawa tindakan undang-undang Masimo adalah percubaan untuk membersihkan laluan untuk jam tangan pintar pesaingnya sendiri.

Kes antara Masimo dan Apple sedang berjalan, dengan keputusan muktamad daripada ITC dijangka pada bulan Oktober. Wakil untuk Apple masih belum memberikan ulasan mengenai keputusan mahkamah baru-baru ini.

Definisi:

– Pejabat Paten AS: Agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk memberikan dan mentadbir paten di Amerika Syarikat.

– Biomarker: Penunjuk biologi atau bahan boleh diukur yang boleh digunakan untuk menilai kehadiran atau perkembangan penyakit atau keadaan.

– Mahkamah Rayuan AS untuk Litar Persekutuan: Mahkamah persekutuan yang bertanggungjawab untuk mendengar rayuan daripada mahkamah khusus, seperti Pejabat Paten AS dan Suruhanjaya Perdagangan Antarabangsa AS.

– Suruhanjaya Perdagangan Antarabangsa (ITC): Sebuah agensi persekutuan separa kehakiman bebas yang menyiasat dan mengadili pertikaian yang melibatkan amalan perdagangan tidak adil, termasuk pelanggaran paten.

Sumber:

– Blake Brittain. (2021, 12 September). Apple Menang Keputusan Mahkamah Rayuan AS dalam Pertempuran Paten Menentang Masimo. Reuters.

– “Apple menang rayuan terhadap tuntutan paten Masimo,” Reuters, 12 September 2021.

– “Masimo lwn Apple Inc.,” No. 22-1631, Mahkamah Rayuan AS untuk Litar Persekutuan.