EA Mengumumkan Projek Rene: Permainan Sims Generasi Seterusnya Akan Percuma untuk Muat Turun

EA telah mendedahkan butiran baharu tentang permainan Sims generasi akan datang yang akan datang, dengan nama kod Project Rene. Dalam catatan blog semasa pembentangan Behind The Sims, syarikat itu mengumumkan bahawa permainan itu akan tersedia sebagai muat turun percuma. Langkah ini menyusuli kejayaan The Sims 4 untuk bermain secara percuma tahun lepas.

Pilihan muat turun percuma untuk Project Rene bermakna pemain akan dapat menyertai, bermain dan meneroka permainan tanpa memerlukan langganan, pembelian permainan teras atau mekanik tenaga. EA berhasrat untuk memudahkan pemain menjemput atau menyertai rakan dan mengalami ciri, cerita dan cabaran baharu.

Walau bagaimanapun, EA menjelaskan bahawa permainan itu masih akan mempunyai kandungan dan pek yang boleh dibeli, sama seperti The Sims 4. Tetapi struktur harga dan cara item ini akan dijual mungkin berbeza daripada permainan semasa. EA memberikan contoh menambah cuaca asas sebagai ciri percuma untuk semua orang, manakala pek masa hadapan mungkin menumpukan pada tema tertentu seperti sukan musim sejuk atau pertandingan.

Pengeluaran Project Rene tidak bermakna penamatan sokongan untuk The Sims 4. EA merancang untuk terus menyediakan kemas kini dan kandungan baharu untuk komuniti The Sims 4 pada masa hadapan.

Walaupun tiada tarikh pelancaran khusus telah diumumkan, EA telah berusaha ke arah proses pembangunan yang lebih telus untuk Project Rene. Syarikat itu sebelum ini mendedahkan bahawa permainan itu akan menawarkan pengalaman solo dan berbilang pemain, dengan lebih banyak maklumat mengenai set komponen berbilang pemain yang akan didedahkan pada akhir tahun ini.

