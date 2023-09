Keturunan Pertama Memperkenalkan Wira Baru, Sharen Julicia: Pembunuh Maut Separuh Wanita Separuh Mesin

Penembak penjarah Nexon yang akan datang, The First Descendant, telah menghasilkan banyak gembar-gembur di kalangan pemain. Dikuasakan oleh Unreal Engine 5, permainan generasi seterusnya ini ditetapkan untuk dikeluarkan untuk PC, PS5 dan Xbox Series X|S. Baru-baru ini, seorang wira baharu bernama Sharen Julicia telah diumumkan, mempamerkan kebolehan mautnya dalam treler mendedahkan permainan.

Sharen Julicia, watak separuh wanita, separuh mesin yang menarik, membawakan gaya permainan yang unik kepada The First Descendant. Kemahirannya terletak pada pertempuran jarak dekat, menjadikannya pilihan ideal untuk pemain yang lebih suka taktik agresif. Sharen menggunakan penyamaran untuk pendekatan senyap dan berundur pantas, membolehkan dia mendekati musuhnya tanpa dikesan.

Salah satu kemahiran pasif Sharen, Assassinator, membolehkannya menangani peningkatan kerosakan kepada musuh yang tidak menyasarkannya. Keupayaan ini menguatkan lagi impak mautnya di medan perang. Selain itu, Sharen mempunyai pelbagai kemahiran aktif yang meningkatkan potensi serangannya. Cutoff Beamnya melancarkan serangan rasuk elektrik yang bukan sahaja mendatangkan kerosakan tetapi juga menggunakan kesan Elektrokusi pada sasarannya.

Satu lagi kemahiran aktif yang dia miliki ialah Active Camouflage, yang menyembunyikan kehadirannya sehingga dia melancarkan serangan. Teknik ini mencetuskan mod Serang hendap sebaik sahaja penyamaran tamat, menambah kerosakan serangan seterusnya. Selain itu, Sharen boleh menggunakan Shock Nuts, bahan letupan yang mengejutkan musuhnya, dan Flash Daggers, yang melepaskan berbilang peluru ke arah musuh dalam lingkungan sasarannya. Belati ini menangani kerosakan letupan dan mendorong kesan Elektrokusi.

The First Descendant berjanji untuk menyampaikan permainan mendebarkan dan pertempuran sengit, dan Sharen Julicia menambah satu lagi aspek yang menarik pada permainan. Pemain boleh menjangkakan pengalaman penuh aksi dengan pembunuh separuh wanita, separuh mesin yang maut ini. Nantikan rakaman permainan baharu yang eksklusif, kerana IGN akan mendedahkan lebih banyak butiran tentang The First Descendant tidak lama lagi.

