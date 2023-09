The Crew Motorfest: Tempat Beli dan Main di PC

By

Permainan memandu dunia terbuka yang sangat dinanti-nantikan, The Crew Motorfest, ditetapkan untuk dikeluarkan pada 14 September 2023 (atau 11 September untuk akses awal) untuk pelbagai platform termasuk PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One dan Xbox Series X| S. Walaupun pemain konsol mempunyai pilihan versi berasaskan cakera fizikal, pemain PC perlu tahu di mana mereka boleh membeli dan bermain permainan itu.

Jika anda berharap untuk mencari The Crew Motorfest di Steam, anda pasti kecewa. Seperti kebanyakan permainan Ubisoft baru-baru ini, ia tidak akan tersedia untuk PC melalui kedai popular Valve. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan bahawa ia mungkin dikeluarkan di Steam pada masa akan datang, kerana permainan sebelumnya dalam siri ini, The Crew dan The Crew 2, tersedia di platform.

Untuk pemain PC, permainan ini boleh dibeli daripada kedai digital berikut semasa pelancaran:

– Kedai/Sambung Ubisoft

–Kedai Permainan Epik

Sebagai tambahan kepada pilihan ini, pemain PC juga mempunyai akses kepada perkhidmatan langganan Ubisoft+ bulanan, yang memberikan mereka perpustakaan permainan Ubisoft, termasuk The Crew Motorfest. Ubisoft+ menggunakan apl Ubisoft Connect.

Untuk memastikan pengalaman permainan yang lancar, adalah penting untuk menyemak keperluan sistem untuk The Crew Motorfest pada PC. Keperluan minimum termasuk sistem pengendalian Windows 10 (64-bit), pemproses Intel Core i5-4460 atau AMD Ryzen 5 1400, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB atau grafik AMD Radeon RX 480 8GB, 8GB RAM dan storan 40GB ( SSD disyorkan). Spesifikasi ini sesuai untuk resolusi 1920×1080, 30 FPS, dan tetapan pratetap rendah.

Untuk prestasi optimum, keperluan sistem yang disyorkan ialah sistem pengendalian Windows 10 (64-bit), pemproses Intel Core i5-8400 atau AMD Ryzen 7 2700X, NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB atau grafik AMD Radeon RX 5700XT 8GB, 8GB RAM, dan storan 40GB (SSD disyorkan). Spesifikasi ini disyorkan untuk resolusi 1920×1080, 60 FPS dan tetapan pratetap tinggi.

Jika anda menyasarkan grafik mewah, tetapan tinggi dan ultra memerlukan sistem pengendalian Windows 10 (64-bit), pemproses Intel Core i5-10600K atau AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB atau AMD Radeon RX Grafik 6700XT 12GB, 16GB RAM dan storan 40GB (SSD disyorkan). Spesifikasi ini bertujuan untuk resolusi 2560×1440 (2K) dan 3840×2160 (4K) pada 60 FPS dengan tetapan pratetap tinggi dan ultra, masing-masing.

Sediakan diri anda untuk pengalaman pemanduan dunia terbuka yang menggembirakan semasa The Crew Motorfest mengharungi jalan maya. Sama ada anda memilih untuk membeli permainan daripada Ubisoft Store, Epic Games Store atau melanggan Ubisoft+, anda akan berpeluang untuk meneroka dunia yang luas dan mengasyikkan yang dipenuhi dengan perlumbaan mendebarkan dan kenderaan yang mengagumkan.

