Bloodstain: Ritual of the Night Melepasi Dua Juta Unit Pencapaian Terjual, DLC Baharu dan Mod Berbilang Pemain Diumumkan

Publisher 505 Games dan pembangun ArtPlay sedang meraikan kejayaan besar untuk permainan mereka Bloodstained: Ritual of the Night, kerana ia kini telah terjual lebih dua juta unit di seluruh dunia. Untuk menyatakan rasa terima kasih mereka, pasukan mengeluarkan kenyataan untuk mengucapkan terima kasih kepada komuniti yang menyokong mereka, memanggil projek itu sebagai kerja kasih sayang untuk semua orang yang terlibat.

Sebagai tambahan kepada pencapaian ini, 505 Games dan ArtPlay juga telah mengumumkan kandungan baharu yang menarik untuk Bloodstained. Dua mod DLC baharu, "VS" dan "Chaos," sedang dalam perjalanan dan akan memperkenalkan ciri berbilang pemain kepada permainan. Pasukan itu berkongsi pratonton awal mod dalam video baru-baru ini, dengan lebih banyak maklumat ditetapkan untuk diumumkan pada 14 September. Pelaksanaan berbilang pemain telah menimbulkan cabaran yang tidak dijangka dan menyebabkan beberapa kelewatan, tetapi pasukan pembangunan menumpukan perhatian untuk menyampaikan pengalaman yang lengkap dan digilap.

Bloodstained: Ritual of the Night telah menerima kemas kini secara konsisten sejak dilancarkan pada 2019. DLC terbaharu membawa kawasan silang dengan permainan popular Journey yang dibangunkan oleh thatgamecompany. Selepas keluaran mod berbilang pemain yang akan datang, pemain boleh menantikan lebih banyak DLC yang akan tiba pada musim sejuk ini.

Kini tersedia di PC melalui Steam dan GOG, PlayStation 4, Xbox One dan Nintendo Switch, Bloodstained: Ritual of the Night terus memikat peminat genre tersebut. Tambahan pula, sekuel telah pun disahkan, memastikan legasi pengganti rohani Castlevania: Symphony of the Night ini akan terus berkembang.

