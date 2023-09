Tahun Teknologi Dimulakan dengan Acara Apple dan Persidangan Dreamforce

Minggu kedua bulan September menandakan permulaan tahun teknologi baharu, dengan acara utama seperti acara iPhone Apple dan persidangan Dreamforce Salesforce menetapkan nada untuk industri. Peristiwa ini juga menandakan permulaan musim persidangan teknologi, dengan rancangan yang disediakan untuk Meta Platforms, Microsoft dan Oracle.

Satu acara yang sangat dinanti-nantikan ialah tawaran awam permulaan Arm Holdings, yang dijangka menilai pereka cip itu pada $50 bilion hingga $54.5 bilion. IPO ini, bersama-sama dengan tawaran awam yang dirancang bagi syarikat permulaan penghantaran Instacart, boleh menghidupkan semula pasaran IPO teknologi yang tidak aktif. Pertaruhannya tinggi tahun ini, kerana pertempuran undang-undang, keadaan makroekonomi, perang perdagangan dengan China, dan cabaran kawal selia telah menimbulkan kebimbangan.

Acara minggu ini menyerlahkan kedua-dua peluang dan isu dalam industri teknologi. IPO Arm mempamerkan kekuatan teknologi dan AI, manakala kes Google-DoJ menimbulkan kebimbangan tentang kuasa yang digunakan oleh beberapa syarikat. Jabatan Kehakiman berhujah bahawa Google secara haram memanfaatkan perjanjian dengan pembuat telefon dan pelayar internet untuk memonopoli pasaran enjin carian.

Sementara itu, panel Senat sedang bersidang untuk membincangkan penggunaan AI yang bertanggungjawab, dan perundangan dwipartisan sedang dibuat untuk mengawal selia AI. Malah gergasi teknologi seperti Apple dan Salesforce tidak terlepas daripada cabaran, dengan Apple menghadapi isu hasil dan jualan dan Salesforce mempertimbangkan untuk memindahkan Dreamforce kerana kebimbangan mengenai penggunaan dadah dan kehilangan tempat tinggal di San Francisco.

Kebimbangan utama yang menjulang ke atas landskap teknologi ialah AI. Perbincangan secara tertutup dan potensi penangkapan peraturan oleh pemain dominan dalam industri menimbulkan persoalan tentang keadilan peraturan. Bagaimanapun, penglibatan Jabatan Kehakiman menambahkan kesungguhan kepada isu tersebut.

Secara keseluruhan, minggu teknologi yang penuh dengan kesesakan ini menetapkan peringkat untuk industri teknologi pada tahun akan datang, dengan gabungan peluang, cabaran dan kebimbangan peraturan.

Sumber:

– “Tahun Teknologi Dimulakan dengan Acara Apple dan Persidangan Dreamforce” (sumber artikel)

– Apple Inc. (AAPL)

– Salesforce Inc. (CRM)

– Meta Platforms Inc. (META)

– Microsoft Corp. (MSFT)

– Oracle Corp. (ORCL)

– Arm Holdings Plc (dimiliki oleh SoftBank Group Corp.) (9984)

– Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)

– Samsung Electronics Co. (005930)

– Mozilla

– Palantir Technologies Inc. (PLTR)

– Kimberlee Josephson, profesor madya pentadbiran perniagaan di Lebanon Valley College (Pa.)

Nota: URL tidak disediakan untuk sumber.