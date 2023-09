Evie Networks Memperluas Perkongsian dengan Dan Murphy untuk Memasang Lebih Banyak Stesen Pengecas EV

Evie Networks, sebuah syarikat yang mengkhusus dalam pengecas EV awam, telah mengumumkan kerjasama lanjutan dengan Dan Murphy untuk memasang stesen pengecasan tambahan di lokasi kedai mereka. Sudah, lima stesen pengecasan telah dipasang di kedai Dan Murphy di seluruh Australia, dengan stesen keenam dirancang untuk Broadmeadows, Victoria.

Perkongsian ini merupakan langkah positif ke arah meningkatkan kebolehcapaian kepada infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik. Dengan meluaskan rangkaian stesen pengecasan di kedai Dan Murphy, lebih ramai pemilik EV akan mempunyai akses mudah kepada kemudahan pengecasan semasa membeli-belah atau menjalankan tugas. Ia juga sejajar dengan permintaan yang semakin meningkat untuk pilihan pengangkutan yang mampan.

Twitter Didakwa Shadowbans The New York Times, Pengiklan Utama

Dalam satu langkah yang mengejutkan, Twitter, kini dikenali sebagai X, dilaporkan telah mengharamkan The New York Times, menghalang pengguna daripada melihat tweet yang memaut ke kandungan akhbar itu. Tindakan ini amat ironis kerana The New York Times ialah salah satu pengiklan utama X dan telah menjalankan kempen promosi untuk tapak sukannya, The Athletic.

Penglibatan pada tweet yang memaut ke laman web The New York Times menurun dengan ketara pada akhir Julai dan terus menurun sepanjang Ogos. Penurunan ini diperhatikan dengan membandingkan penglibatan dengan tweet daripada perkhidmatan berita utama lain seperti BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal dan Washington Post. Dalam tempoh yang sama, penglibatan dengan siaran daripada tapak berita bersaing ini sama ada meningkat atau kekal konsisten.

Meta (dahulunya Facebook) Dilaporkan Membangunkan Model AI Lanjutan untuk Bersaing dengan OpenAI

Meta didakwa membina model AI termaju yang bertujuan untuk memadankan kecekapan model bahasa popular OpenAI, GPT-4. Alat AI ini akan menjana teks dan analisis yang disasarkan kepada perniagaan. Objektif di sebalik usaha ini adalah untuk bersaing dengan kemasukan model AI baharu yang memasuki pasaran. Untuk mencapai matlamat ini, Meta dilaporkan sedang berusaha untuk memperoleh cip Nvidia termaju.

Model AI yang dibangunkan oleh Meta dijangka membantu perniagaan dalam pelbagai cara, termasuk menghasilkan teks yang canggih, melakukan analisis yang kompleks dan menghasilkan output tambahan. Dengan menawarkan perkhidmatan ini, Meta berhasrat untuk mewujudkan kelebihan daya saing dalam pasaran AI.

Arkib Internet Rayuan Kehilangan Saman Perpustakaan Ebook

Arkib Internet telah mengumumkan hasratnya untuk merayu kehilangan baru-baru ini dalam kes hak cipta berkenaan perpustakaan e-bukunya. Selepas penyelesaian, Arkib telah pun menghadkan akses kepada beberapa bukunya. Keputusan asal menentukan bahawa pengimbasan buku Arkib tidak tertakluk di bawah undang-undang penggunaan adil AS. Akibatnya, laman web tersebut terpaksa menyekat akses awam kepada buku yang tersedia secara komersial yang dilindungi oleh hak cipta.

Keputusan Arkib Internet untuk membuat rayuan menggariskan komitmen mereka untuk mengekalkan akses kepada pengetahuan dan kesusasteraan, di samping menangani kebimbangan yang dibangkitkan oleh pemegang hak cipta. Kes ini menyerlahkan cabaran dan perdebatan yang berterusan mengenai perpustakaan digital dan penggunaan adil dalam era digital.

Eksoplanet Berpotensi Boleh Dihuni, K2-18b, Dikenal pasti oleh Teleskop Angkasa James Webb

Teleskop Angkasa James Webb telah mengenal pasti K2-18b, sebuah exoplanet yang mempunyai potensi untuk didiami dan mencari kehidupan luar angkasa. Ditemui pada 2015, K2-18b dipercayai mempunyai lautan air cair di permukaannya dan mungkin mengandungi metana, karbon dioksida dan dimetil sulfida. Eksoplanet ini jauh lebih besar daripada Bumi, berukuran 8.6 kali ganda saiznya, dan memberikan peluang unik untuk penerokaan saintifik dalam galaksi kita.

Apabila kita terus menemui exoplanet dengan ciri yang menyerupai planet kita sendiri, pencarian kehidupan di luar Bumi menjadi semakin menawan. K2-18b menawarkan gambaran yang menarik tentang kemungkinan dunia yang boleh dihuni di luar sistem suria kita.

