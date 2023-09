MTV Bekerjasama dengan Snapchat untuk Mengintegrasikan Pengalaman AR untuk Pengundian Anugerah Muzik Video

By

MTV telah bergabung tenaga dengan Snapchat untuk membolehkan pengguna mengundi untuk kategori pada Anugerah Muzik Video (VMA) akan datang menggunakan kanta berasaskan AR Snapchat. Dengan memanfaatkan Kit Kamera Snap, MTV menyasarkan untuk memasukkan pengalaman realiti tambahan (AR) ke dalam rancangan anugerah.

Setelah tiga finalis untuk kategori Artis Baharu Terbaik ditentukan, pengguna Snapchat akan berpeluang untuk membuang undi menggunakan Lens khas yang dicipta oleh Saucealitos. Dengan menandakan pilihan mereka dengan satu, dua atau tiga jari, pengguna boleh memilih artis yang ingin mereka undi. Walaupun masih tidak pasti berapa banyak kesan undian Snapchat pada pengiraan akhir, setiap undian adalah penting.

Semasa strim langsung VMA, MTV merancang untuk memaparkan AR Moonperson, yang menampilkan swafoto yang diserahkan peminat, sepanjang acara. Sebagai sentuhan nostalgia, MTV meminta orang ramai menyerahkan swafoto mereka terlebih dahulu menggunakan bentuk tradisional.

Untuk lebih menarik perhatian penonton, individu boleh mengalami kesan AR Moonperson, menayangkannya ke rumah mereka sendiri. Dengan memilih swafoto daripada gulungan kamera mereka, mereka boleh menyaksikan Moonperson terapung dengan wajah mereka sendiri boleh dilihat pada visor.

Pengguna Snapchat boleh mengakses pengalaman AR ini bermula dari 11 AM ET pada 12 September, beberapa jam sebelum VMA bermula pada 8 PM ET.

Walaupun VMA MTV sebelum ini merekodkan 40.1 juta interaksi merentas platform media sosial popular seperti Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube, Snapchat tidak terdapat dalam senarai. Walau bagaimanapun, MTV mengakui bahawa Snapchat sangat sesuai untuk penonton sasarannya yang berumur 13 hingga 24 tahun.

Kerjasama dengan MTV ini menandakan kemasukan rasmi Snapchat ke ruang persembahan anugerah menggunakan Kit Kameranya. Sebelum ini, Snap telah bekerjasama dengan pelbagai festival muzik, artis dalam jelajah dan kejohanan sukan untuk memperkenalkan pengalaman AR kepada peminat. Pasukan bola sepak LA Rams, misalnya, menggunakan teknologi Snapchat di stadium untuk memaparkan peminat pada skrin besar.

Penekanan Snap pada penyelesaian kamera berjenama dan berasaskan AR telah menjadi semakin jelas. Selain bekerjasama dengan festival muzik, syarikat itu telah melancarkan AR Enterprise Services (ARES) yang menawarkan alatan seperti AR Try-On dan tontonan produk 3D. Snap juga memperkenalkan AR Mirrors, membolehkan jenama menyepadukan teknologinya ke dalam ruang fizikal.

Sumber:

- MTV

- Snap