Bank Kuasa 622 MagGo Anker Menawarkan Pengecasan Tanpa Wayar pada Harga Hebat

Mencari bank kuasa pengecasan wayarles untuk iPhone anda? Bateri Magnetik MagGo 622 Anker kini dijual dengan harga hanya $39.99, diskaun $30 dari harga asalnya. Bank kuasa mudah alih ini mempunyai kapasiti 5,000mAh dan boleh menghidupkan iPhone yang serasi secara wayarles pada 7.5W. Walaupun ia mungkin tidak sepantas Pek Bateri MagSafe rasmi Apple, ia menawarkan pilihan yang lebih berpatutan. MagGo juga menampilkan dirian lipat yang boleh memuatkan walaupun iPhone bersaiz Max, dan ia boleh berfungsi sebagai pad pengecas tanpa wayar apabila disandarkan. Anker juga menawarkan versi yang lebih asas, 621 MagGo, dengan harga $29.99, yang tidak termasuk kickstand.

Selain bank kuasa, terdapat tawaran lain yang tersedia. Set bangunan Lego Super Mario Question Mark Block dijual pada harga $159.99, diskaun $40 dari harga asalnya. Set ini termasuk empat diorama mini boleh dikembangkan yang mewakili tahap ikonik daripada permainan video Super Mario 64. Set ini juga serasi dengan figura Mario elektronik Lego, membolehkan permainan interaktif.

MacBook Pro 16-inci Apple dengan pemproses M1 Max dari 2021 dijual di B&H Photo pada harga $2,799, penjimatan $1,500. Komputer riba ini dilengkapi dengan 64GB RAM, 2TB SSD, dan mempunyai skrin resolusi 3456 x 2234. Ia ialah mesin berkuasa untuk aliran kerja kreatif dan menampilkan pengecasan MagSafe, port HDMI dan slot kad SD.

Tawaran lain termasuk kulit keras edisi pengumpul The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Panduan Rasmi Lengkap dengan harga $25.64, PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip untuk pengawal Xbox pada harga $7.99, sarung kulit iPhone 14 Plus Apple dalam warna hijau hutan dengan harga $10.53 , tetikus permainan berwayar Logitech G502 X berwarna putih dengan harga $49.99, dan himpunan "kamera tindakan" Insta360 Go 3 untuk $369.99.

Sumber: The Verge