Siri Pengembaraan Titik-dan-Klik Rusty Lake Memperkenalkan Underground Blossom

By

Rusty Lake, pembangun di sebalik siri permainan pengembaraan titik dan klik yang popular, telah mengumumkan bahawa ansuran terbarunya, Underground Blossom, akan dikeluarkan pada 27 September 2023, untuk PC, iOS dan Android. Sebagai sebahagian daripada alam semesta Tasik Rusty yang luas, permainan ini menyelidiki dunia nyata dan membongkar rahsia tersembunyi dari masa lalu.

Dalam Underground Blossom, pemain akan menyelami kenangan Laura Vanderboom, watak yang telah hadir dalam permainan Rusty Lake dari awal. Diilhamkan oleh Laura Palmer Twin Peaks, kematian misteri Vanderboom menjadi titik fokus penyiasatan pembunuhan yang diketuai oleh detektif Dale Vandermeer, yang diilhamkan oleh Dale Cooper dari Twin Peaks.

Permainan ini membawa pemain melalui pelbagai tempat yang rosak, termasuk Kilang, Teater, Gua, dan Bilik Paradoks yang penuh teka-teki. Di sepanjang jalan, mereka akan menghadapi teka-teki rumit yang menjelaskan dunia Tasik Rusty dan kuasa jahat yang merosakkan penduduknya.

Kali ini, Laura Vanderboom menjadi tumpuan utama ketika pemain menavigasi sistem metro, cuba menyatukan sejarahnya dan memahami peranannya sebagai muse di Tasik Rusty. Perihalan rasmi Underground Blossom mencadangkan bahawa pemain akan melalui stesen yang berbeza, mewakili aspek yang berbeza dari masa lalu dan masa depan Laura. Dengan menyelesaikan teka-teki dan memilih metro yang betul untuk dinaiki, pemain akan menemui garis masa yang berbeza dan membantu Laura melarikan diri dari kerosakan fikirannya.

Walaupun garis masa yang tepat dalam siri Tasik Rusty tidak jelas, setiap ansuran mendedahkan petunjuk baharu tentang Vanderboom dan masa lalunya. Tasik Rusty telah mengembangkan penceritaannya dalam beberapa tahun kebelakangan ini dengan tajuk yang lebih besar seperti The Past Within, Rusty Lake Paradise, Rusty Lake Roots dan The White Door. Permainan ini semuanya menyumbang kepada mitologi Vanderboom yang menyeluruh dan memberikan petunjuk tentang dunia misteri Tasik Rusty.

Jika anda menikmati cerita seram ringan yang meresahkan, siri Tasik Rusty pastinya berbaloi untuk diterokai. Apabila Underground Blossom dilancarkan pada 27 September 2023, peminat boleh menjangkakan keanehan dan pengembaraan mengasyikkan yang terkenal dengan Tasik Rusty.

Sumber:

– Rusty Lake's Underground Blossom untuk Dilancarkan pada PC, iOS dan Android pada 27 September 2023 (Tiada URL disediakan)